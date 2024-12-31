EP4446/70
أسهل طريقة للاستمتاع بوصفات القهوة الساخنة والمثلجة
اختر من 12 وصفة قهوة لذيذة في LatteGo 4400. من اللاتيه بالحليب إلى القهوة المثلجة المنعشة، يُحضّر كل مشروب في درجة الحرارة المثالية بكريمة ورائحة مثاليتين. تصنع LatteGo رغوة ناعمة سلسة بالإضافة إلى سهولة تنظيفها.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمتد وصفاتنا الـ 12 من المشروبات الدافئة كالإسبريسو واللاتيه بالحليب والكابتشينو إلى القهوة المثلجة المنعشة. لقد درّجنا نظام تحضير القهوة الخاص بنا لتتمتع القهوة المثلجة بالمذاق اللذيذ نفسه الذي يميز المشروبات الساخنة.
بفضل تقنية الحركة الدوامية القوية لصنع الرغوة التي نقدمها، يمكنك صنع رغوة ناعمة سلسة بضغطة زر، حتى مع بدائل السكر النباتية.
ودّع انتظار الآلة حتى تسخن. فبفضل ميزة QuickStart الخاصة بنا، يمكنك تشغيل آلتك وتحضير القهوة على الفور. وسترتفع حرارة الآلة حسب الوصفة المحددة.
استخرج أفضل مذاق من حبوب القهوة مع مطحنتنا الخزفية شديدة المتانة. يمكنك تنعيم حجم الطحن باستخدام واحد من 12 إعداد، من ناعم إلى خشن.
حضّر ما يصل إلى 5000 كوب دون الحاجة إلى إزالة الترسبات بفضل فلتر AquaClean. فهو ينقي المياه قبل بدء تحضير القهوة لتتمتع قهوتك بمذاقٍ أغنى.
استخدم أحد الإعدادات الخمسة الصديقة للبيئة لتقليل استهلاك الكياه والطاقة، دون الإضرار بجودة القهوة. تتيح لك سلسلة 4400 التي نقدمها خفض سطوع المصابيح الأساسية ومصابيح الكوب في وقت مبكر عن الوقت الافتراضي، وكذلك استخدام ماء أقل خلال الشطف وخفض درجة السطوع والتبديل إلى وضع الاستعداد بشكل أسرع.
بفضل تقنية SilentBrew الحاصلة على براءة اختراع لدينا والتي تعمل على تقليل الأصوات التي تُصدرها الآلة، يمكنك الاستمتاع أكثر بتجربة تخمير القهوة ذات الرائحة الزكية. تُحدِث آلاتنا ضجيجًا أقل بنسبة 40% من الطرازات السابقة وتأتي مرفقة بشهادة العلامة الهادئة، وذلك لاستخدامها تقنية عزل الصوت والطحن الهادئ.
يتكون نظام الحليب لدينا من جزأين دون أي أنابيب، لذل يمكن تنيفه في أقل من 10 ثوانٍ، في غسالة الأطباق أو تحت الصنبور. لا توفر Philips تنظيف تلقائي لأنه يتطلب تنظيفًا تكميليًا.
يحقق نظام استخراج الرائحة الخاص بنا التوازن المثالي بين الحرارة والرائحة، حيث يُبقي حرارة الماء بين 90 و98 درجة مئوية، كل ذلك مع تنظيم معدل تدفق الماء.
تعرّف على مزايا آلتك وخواصها واكتشف وصفات قهوة جديدة مستوحاة من أرقى المقاهي من خلال تطبيق HomeID.
شاشتنا سهلة الاستخدام هي مكانك المنشود لتحديد أحد الوصفات، وضبط القوة وكمية القهوة وقوام الحليب. هل تريد حفظ وصفاتك المفضلة احفظ مشروبك في واحد من ملفَي تعريف المستخدم الاثنين.
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.