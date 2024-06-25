EP3347
أسهل طريقة للاستمتاع بحبوب القهوة الطازجة
استمتع بمذاق 6 مشروبات ساخنة ومنعشة من القهوة بلمسة زر، مع مزيج مثالي من الكريمة والنكهة ودرجة الحرارة. بفضل نظام LatteGo، الذي يتميز بسهولة الإعداد والتنظيف الذي يستغرق أقل من 10 ثوانٍ، يمكنك إضافة رغوة حليب ناعمة كالحرير تلقائيًا إلى فنجان القهوة بالحليب الذي تُحضّره*.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عند تغيير فلتر الآلة بعد تنبيه الآلة بذلك، لن تحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لما يصل إلى 5000 كوب**، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.
بفضل تقنية SilentBrew الحاصلة على براءة اختراع لدينا والتي تعمل على تقليل الأصوات التي تُصدرها الآلة، يمكنك الاستمتاع أكثر بتجربة تخمير القهوة ذات الرائحة الزكية. تُحدِث آلاتنا ضجيجًا أقل بنسبة 40% من الطرازات السابقة وتأتي مرفقة بشهادة العلامة الهادئة، وذلك لاستخدامها تقنية عزل الصوت والطحن الهادئ.
بلمسة زر واحدة، يقوم نظام LatteGo تلقائيًا بإضافة رغوة حليب ناعمة كالحرير إلى فنجان القهوة بالحليب الذي تُحضّره وذلك بفضل تقنية الإزباد الإعصارية القوية التي تعمل حتى مع بدائل الحليب النباتية التي تفضلها.
عزز النكهة الكاملة لقهوتك مع مطحنة السيراميك المتينة. يمكن ضبط المطحنة المتينة المصنوعة من السيراميك في 12 خطوة، لتتمكن من طحن حبوب القهوة إلى مسحوق ناعم جدًا أو خشن.
استكشف كل ما تريد معرفته عن آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل وأطلق العنان لاستكشاف عالم ملهم غير محدود من الوصفات التي تشبه تلك التي يتم تقديمها في المقاهي مع تطبيق HomeID.
استمتع بخمس وصفات مشهورة من القهوة، بدءًا من قهوة الإسبريسو الكلاسيكية والقهوة السوداء العادية والكابتشينو واللاتيه ماكياتو وصولاً إلى القهوة المثلجة مع مزيج مثالي من الكريما والنكهات ودرجة الحرارة. يمكنك تحضير الماء الساخن للشاي أيضًا. يقوم نظام التخمير الفريد من نوعه لدينا باستخراج نكهات حبوب القهوة على أفضل وجه بمعدل تدفق أبطأ وفي درجة حرارة أقل. أضِف مكعبات الثلج إلى مشروبك واستمتع باحتساء قهوة مثلجة لذيذة من دون التأثير في كثافة القهوة.
يُعد نظام الحليب LatteGo أسرع نظام على الإطلاق للتنظيف، فهو مؤلف من قطعتين وخالٍ من الأنابيب ويمكن تنظيفه في 10 ثوانٍ تحت الصنبور أو في الجلاية. لا تُقدّم Philips تنظيفًا تلقائيًا، حيث تتطلب الآلة إجراء تنظيف تكميلي.
بفضل شاشة اللمس الحديثة التي تأتي بأيقونات ملونة، يمكنك اختيار مشروبك المفضل بسهولة. يمكنك ضبط قهوتك على النحو الذي تريده من خلال خاصية My Coffee Choice: اختر قوة نكهة القهوة المفضلة لديك وكميتها ومستوى رغوة الحليب بحسب ذوقك.
بلد المنشأ
التخصيص
مجموعة متنوعة
ميزات أخرى
الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
الخدمة
الاستدامة
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