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  • أسهل طريقة للاستمتاع بحبوب القهوة الطازجة أسهل طريقة للاستمتاع بحبوب القهوة الطازجة أسهل طريقة للاستمتاع بحبوب القهوة الطازجة
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    السلسلة 3300 آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل

    EP3347

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    أسهل طريقة للاستمتاع بحبوب القهوة الطازجة

    استمتع بمذاق 6 مشروبات ساخنة ومنعشة من القهوة بلمسة زر، مع مزيج مثالي من الكريمة والنكهة ودرجة الحرارة. بفضل نظام LatteGo، الذي يتميز بسهولة الإعداد والتنظيف الذي يستغرق أقل من 10 ثوانٍ، يمكنك إضافة رغوة حليب ناعمة كالحرير تلقائيًا إلى فنجان القهوة بالحليب الذي تُحضّره*.

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    السلسلة 3300 آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل

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    أسهل طريقة للاستمتاع بحبوب القهوة الطازجة

    LatteGo: نظام الحليب الأسرع تنظيفًا على الإطلاق*

    • 6 أنواع من المشروبات
    • LatteGo
    • كروم أسود
    تحضير ما يصل إلى 5000 كوب**من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    تحضير ما يصل إلى 5000 كوب**من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    عند تغيير فلتر الآلة بعد تنبيه الآلة بذلك، لن تحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لما يصل إلى 5000 كوب**، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.

    استمتع باحتساء كوب قهوة لذيذ مع ضجيج أقل بنسبة 40% مع تقنية SilentBrew

    استمتع باحتساء كوب قهوة لذيذ مع ضجيج أقل بنسبة 40% مع تقنية SilentBrew

    بفضل تقنية SilentBrew الحاصلة على براءة اختراع لدينا والتي تعمل على تقليل الأصوات التي تُصدرها الآلة، يمكنك الاستمتاع أكثر بتجربة تخمير القهوة ذات الرائحة الزكية. تُحدِث آلاتنا ضجيجًا أقل بنسبة 40% من الطرازات السابقة وتأتي مرفقة بشهادة العلامة الهادئة، وذلك لاستخدامها تقنية عزل الصوت والطحن الهادئ. 

    مع نظام LatteGo، استمتع بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة

    مع نظام LatteGo، استمتع بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة

    بلمسة زر واحدة، يقوم نظام LatteGo تلقائيًا بإضافة رغوة حليب ناعمة كالحرير إلى فنجان القهوة بالحليب الذي تُحضّره وذلك بفضل تقنية الإزباد الإعصارية القوية التي تعمل حتى مع بدائل الحليب النباتية التي تفضلها.

    تلذذ بالنكهة الغنية للقهوة مع المطحنة المتينة المصنوعة من السيراميك

    تلذذ بالنكهة الغنية للقهوة مع المطحنة المتينة المصنوعة من السيراميك

    عزز النكهة الكاملة لقهوتك مع مطحنة السيراميك المتينة. يمكن ضبط المطحنة المتينة المصنوعة من السيراميك في 12 خطوة، لتتمكن من طحن حبوب القهوة إلى مسحوق ناعم جدًا أو خشن.

    مع تطبيق HomeID، ستحصل على إرشادات سهلة وستجد إلهامك

    مع تطبيق HomeID، ستحصل على إرشادات سهلة وستجد إلهامك

    استكشف كل ما تريد معرفته عن آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل وأطلق العنان لاستكشاف عالم ملهم غير محدود من الوصفات التي تشبه تلك التي يتم تقديمها في المقاهي مع تطبيق HomeID.

    استمتع بمذاق 6 مشروبات ساخنة ومنعشة من القهوة بلمسة زر

    استمتع بمذاق 6 مشروبات ساخنة ومنعشة من القهوة بلمسة زر

    استمتع بخمس وصفات مشهورة من القهوة، بدءًا من قهوة الإسبريسو الكلاسيكية والقهوة السوداء العادية والكابتشينو واللاتيه ماكياتو وصولاً إلى القهوة المثلجة مع مزيج مثالي من الكريما والنكهات ودرجة الحرارة. يمكنك تحضير الماء الساخن للشاي أيضًا. يقوم نظام التخمير الفريد من نوعه لدينا باستخراج نكهات حبوب القهوة على أفضل وجه بمعدل تدفق أبطأ وفي درجة حرارة أقل. أضِف مكعبات الثلج إلى مشروبك واستمتع باحتساء قهوة مثلجة لذيذة من دون التأثير في كثافة القهوة.

    LatteGo: نظام الحليب الأسرع تنظيفًا على الإطلاق: قطعتان، ومن دون أنابيب

    LatteGo: نظام الحليب الأسرع تنظيفًا على الإطلاق: قطعتان، ومن دون أنابيب

    يُعد نظام الحليب LatteGo أسرع نظام على الإطلاق للتنظيف، فهو مؤلف من قطعتين وخالٍ من الأنابيب ويمكن تنظيفه في 10 ثوانٍ تحت الصنبور أو في الجلاية. لا تُقدّم Philips تنظيفًا تلقائيًا، حيث تتطلب الآلة إجراء تنظيف تكميلي.

    سهولة اختيار القهوة وتخصيصها

    سهولة اختيار القهوة وتخصيصها

    بفضل شاشة اللمس الحديثة التي تأتي بأيقونات ملونة، يمكنك اختيار مشروبك المفضل بسهولة. يمكنك ضبط قهوتك على النحو الذي تريده من خلال خاصية My Coffee Choice: اختر قوة نكهة القهوة المفضلة لديك وكميتها ومستوى رغوة الحليب بحسب ذوقك.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      تم التصميم في
      إيطاليا
      صُنع في
      رومانيا

    • التخصيص

      إعدادات قوة النكهة
      3
      مدة تحضير القهوة والحليب
      قابلة للتعديل
      إعدادات المطحنة
      12
      التحكم في النكهة قبل التخمير
      نعم
      إعدادات درجة الحرارة
      3

    • مجموعة متنوعة

      المشروبات
      • إسبرسو
      • القهوة
      • كابوتشينو
      • لاتيه ماكياتو
      • قهوة مثلجة
      • ماء ساخنة
      خيار استخدام مسحوق القهوة
      نعم
      كوب مزدوج
      نعم
      كوب حليب مزدوج
      كلا

    • ميزات أخرى

      مانع تسرّب النكهة
      نعم
      مجموعة تخمير قابلة للفك
      نعم
      إزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
      نعم
      AquaClean
      نعم

    • الملحقات

      مضمنة
      • ملعقة قياس
      • شريط اختبار عسر المياه
      • فلتر AquaClean
      • خرطوم تشحيم
      • غطاء تخزين LatteGo

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      100 سم
      الفولتية
      230 فولت
      التردد
      50 هرتز
      سعة إبريق الحليب
      0,26 لترًا
      سعة وعاء المخلفات
      12 حصة
      خزان مياه ذو سعة
      1,8 لترات
      وزن المنتج
      8 كجم
      سعة حبوب القهوة
      275 غم
      حاوية المخلفات
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      خزان المياه
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      توافق الفلتر
      AquaClean
      ضغط المضخة
      15 بار
      اللون والشكل النهائي
      أسود، كروم
      أبعاد المنتج
      246 × 371 × 433 مم
      الطاقة المستهلكة للتخمير
      1500 واط

    • المواصفات العامّة

      ارتفاع قمع قابل للضبط
      85-145 مم
      ذوبان الحليب
      LatteGo
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      • صينية تقطير
      • LatteGo
      سهولة التنظيف والصيانة
      متوافق مع فلتر AquaClean
      واجهة المستخدم
      شاشة لمس ملونة

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      إعداد موفّر للطاقة
      نعم
      ملصق الطاقة
      التصنيف أ

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    • بالاستناد إلى اختبار المستهلك في ألمانيا، مقارنة بآلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل (2023) العالمية الرائدة التي تعمل بلمسة واحدة (لتحضير القهوة والحليب).
    • *بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد على الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية الشطف والتنظيف.
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