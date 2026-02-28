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سماعة إرساء

DS7580/10

تصميم يلائم التنقل

تتوافق سماعة الإرساء DS7580 مع جهاز iPhone 5 وأحدث أجهزة iPhone 5 عبر الموصل السريع. فهو مثالي للسفر بفضل الشكل الصغير الذي يتميّز به والصوت القوي الذي يصدره. بالإضافة إلى ذلك، يأتي مزوّدًا ببطاريات قابلة للشحن وحقيبة صغيرة للحمل.

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تصميم يلائم التنقل

  • مع الموصل السريع

  • لأجهزة iPod أو iPhone

  • 10 واط، بطارية قابلة لإعادة الشحن

تقنية wOOx للحصول على جهير غني ودقيق من دون تشويش

تقنية wOOx للحصول على جهير غني ودقيق من دون تشويش

تعد تقنية wOOx مفهوماً عصرياً لمكبرات الصوت التي تسمح لك بالاستماع إلى والإحساس بصوت جهير عميق وكبير وأغنى من أي نظام صوت آخر. وتعمل برامج تشغيل السماعات الخاصة بشكل متناغم مع جهاز إصدار صوت جهير wOOx، كما يضمن التوليف الدقيق بين برنامج التشغيل الرئيسي ومكبر الصوت وجود تصاعد سلس للترددات من المنخفضة إلى المتوسطة إلى المرتفعة. كما يوفر التعليق المزدوج والهيكل المضمن عالي التماثل قاعدة منخفضة ودقيقة من دون وجود تشويش ملحوظ. تنتج تقنية wOOx جهيراً عميقاً وديناميكياً بشكل استثنائي عن طريق استخدام مستوى الصوت الكامل لصندوق السماعة لمضاعفة تأثير الموسيقى بشكل واقعي.

مضخم جهير ديناميكي للحفاظ على انخفاض نغمات الجهير العميق عند أي مستوى صوت

مضخم جهير ديناميكي للحفاظ على انخفاض نغمات الجهير العميق عند أي مستوى صوت

يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

شحن سريع وتشغيل موسيقى عبر الموصل السريع

شحن سريع وتشغيل موسيقى عبر الموصل السريع

استمتع بالموسيقى المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod/iPhone باستخدام الموصل السريع الجديد! ما عليك سوى إرسائه مباشرة على مكبر الصوت لتشغيل النغمات المختارة بصوت رائع. كما أنها تقوم أيضًا بشحن الجهاز أثناء تشغيله. وبذلك، تجنبّك القلق حيال نفاد البطارية.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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