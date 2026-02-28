المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

سماعة إرساء مزودة بـ ®Bluetooth

DS3600/05

صوت يلائم بيئة المنزل

سواء على مكتبك أو في أي مكان آخر، يمكن لسماعة الإرساء الأنيقة توفير صوت شديد الوضوح يملأ عالمك الخاص. كما يضمن دفق Bluetooth لاسلكي ويقوم بمزامنة جهاز iPod/iPhone/iPad مع الكمبيوتر الشخصي.

عرض جميع المزايا

الشغف بالصوت

صوت يلائم بيئة المنزل

  • لـ iPod أو iPhone أو iPad

أنابيب جهير معدلة بدقة للحصول على جهير عميق ومحكم

أنابيب جهير معدلة بدقة للحصول على جهير عميق ومحكم

تمت محاذاة مستوى صوت 3L الغني المخصص لكل مضخم صوت بمثالية مع أنابيب الجهير المعدلة بدقة والتي تصدر الجهير من الخلف لنقل أداء جهير شديد الروعة والإحكام من هذه السماعة الصغيرة. والنتيجة؟ تحصل على تجربة استماع واقعية ومؤثرة بشكل غير مسبوق.

تقنية التدريع لمنع تداخل إشارات الهاتف الجوال

تطبيق DockStudio المجاني للاستماع إلى الراديو على إنترنت والحصول على ميزات رائعة أخرى

تطبيق DockStudio المجاني للاستماع إلى الراديو على إنترنت والحصول على ميزات رائعة أخرى

يضيف التطبيق المجاني مجموعة من الميزات الحصرية الرائعة إلى سماعة الإرساء. فيمكنك التحقق من الأحوال الجوية ومعرفة الوقت، حتى يمكنك وضع صورك المفضلة كخلفية للشاشة. كذلك، يتيح لك DockStudio الاستماع إلى الآلاف من محطات الراديو على إنترنت حول العالم. ترقّب المزيد من التحديثات للأنماط والوظائف الجديدة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.