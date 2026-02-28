ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DS3600/05
صوت يلائم بيئة المنزل
سواء على مكتبك أو في أي مكان آخر، يمكن لسماعة الإرساء الأنيقة توفير صوت شديد الوضوح يملأ عالمك الخاص. كما يضمن دفق Bluetooth لاسلكي ويقوم بمزامنة جهاز iPod/iPhone/iPad مع الكمبيوتر الشخصي.
لـ iPod أو iPhone أو iPad
تمت محاذاة مستوى صوت 3L الغني المخصص لكل مضخم صوت بمثالية مع أنابيب الجهير المعدلة بدقة والتي تصدر الجهير من الخلف لنقل أداء جهير شديد الروعة والإحكام من هذه السماعة الصغيرة. والنتيجة؟ تحصل على تجربة استماع واقعية ومؤثرة بشكل غير مسبوق.
يضيف التطبيق المجاني مجموعة من الميزات الحصرية الرائعة إلى سماعة الإرساء. فيمكنك التحقق من الأحوال الجوية ومعرفة الوقت، حتى يمكنك وضع صورك المفضلة كخلفية للشاشة. كذلك، يتيح لك DockStudio الاستماع إلى الآلاف من محطات الراديو على إنترنت حول العالم. ترقّب المزيد من التحديثات للأنماط والوظائف الجديدة.
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