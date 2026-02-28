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سماعة إرساء

DS3205/05

صوت يلائم بيئة المنزل

تتوافق سماعة الإرساء DS3205 مع iPhone 5 ومع أحدث الإصدارات من iPod من خلال موصل سريع. كما يشغل هذا الجهاز الموسيقى عبر جهاز iPod/iPhone بصوت شديد الوضوح. واستمتع بالاختيار بين طاقة التيار المتردد أو طاقة البطارية للمزيد من المرونة.

عرض جميع المزايا

صوت يلائم بيئة المنزل

  • مع الموصل السريع

  • لأجهزة iPod أو iPhone

  • 10 واط، يعمل بالبطارية أو تيار متردد

إجمالي قوة إخراج RMS ‏10 واط

تصميم يعكس الصوت بنطاق 360 درجة لضمان الأناقة والإحساس الرائع بالصوت من أي زاوية

سماعات مصنوعة من النيوديميوم للحصول على صوت نقي ومتوازن

يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.

المواصفات التقنية

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