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DS3205/05
صوت يلائم بيئة المنزل
تتوافق سماعة الإرساء DS3205 مع iPhone 5 ومع أحدث الإصدارات من iPod من خلال موصل سريع. كما يشغل هذا الجهاز الموسيقى عبر جهاز iPod/iPhone بصوت شديد الوضوح. واستمتع بالاختيار بين طاقة التيار المتردد أو طاقة البطارية للمزيد من المرونة.
مع الموصل السريع
لأجهزة iPod أو iPhone
10 واط، يعمل بالبطارية أو تيار متردد
يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.
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