صوت يلائم بيئة المنزل

تتوافق سماعة الإرساء DS3205 مع iPhone 5 ومع أحدث الإصدارات من iPod من خلال موصل سريع. كما يشغل هذا الجهاز الموسيقى عبر جهاز iPod/iPhone بصوت شديد الوضوح. واستمتع بالاختيار بين طاقة التيار المتردد أو طاقة البطارية للمزيد من المرونة.