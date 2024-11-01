DS1150/12
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يضيف التطبيق المجاني مجموعة من الميزات الحصرية الرائعة إلى سماعة الإرساء. فيمكنك التحقق من الأحوال الجوية ومعرفة الوقت، حتى يمكنك وضع صورك المفضلة كخلفية للشاشة. كذلك، يتيح لك DockStudio الاستماع إلى الآلاف من محطات الراديو على إنترنت حول العالم. ترقّب المزيد من التحديثات للأنماط والوظائف الجديدة.
تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.
عند التوصيل والإرساء، ستقوم محطة الإرساء هذه بالمزامنة التلقائية للساعة مع iPod أو iPhone.
يشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي يتم قياسها بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وبشكل أساسي، يتم تقييد مضخمات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تضخيمها، كما يتم تقييد مكبرات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تحويلها إلى طاقة صوتية، من دون التشويش على إشارة الصوت. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من السماعة أفضل.
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