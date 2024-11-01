إجمالي إخراج قوة RMS‏ 4 واط

يشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي يتم قياسها بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وبشكل أساسي، يتم تقييد مضخمات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تضخيمها، كما يتم تقييد مكبرات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تحويلها إلى طاقة صوتية، من دون التشويش على إشارة الصوت. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من السماعة أفضل.