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    DS1150 سماعة إرساء

    DS1150/12

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    DS1150 سماعة إرساء

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    تطبيق DockStudio المجاني للاستماع إلى الراديو على إنترنت والحصول على ميزات رائعة أخرى

    تطبيق DockStudio المجاني للاستماع إلى الراديو على إنترنت والحصول على ميزات رائعة أخرى

    يضيف التطبيق المجاني مجموعة من الميزات الحصرية الرائعة إلى سماعة الإرساء. فيمكنك التحقق من الأحوال الجوية ومعرفة الوقت، حتى يمكنك وضع صورك المفضلة كخلفية للشاشة. كذلك، يتيح لك DockStudio الاستماع إلى الآلاف من محطات الراديو على إنترنت حول العالم. ترقّب المزيد من التحديثات للأنماط والوظائف الجديدة.

    قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

    قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

    تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.

    مزامنة تلقائية للساعة مع iPod/iPhone عند الإرساء

    عند التوصيل والإرساء، ستقوم محطة الإرساء هذه بالمزامنة التلقائية للساعة مع iPod أو iPhone.

    إجمالي إخراج قوة RMS‏ 4 واط

    يشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي يتم قياسها بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وبشكل أساسي، يتم تقييد مضخمات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تضخيمها، كما يتم تقييد مكبرات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تحويلها إلى طاقة صوتية، من دون التشويش على إشارة الصوت. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من السماعة أفضل.

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