ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLP8720N/00
بنك طاقة رفيع وقوي
احصل على الطاقة في أي مكان وفي أي وقت تحتاج إليها، بفضل الطاقة الإضافية لغاية أكثر من شحنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك منفذا USB بشحن جهازَين في الوقت نفسه. أما السعة الكبيرة التي تبلغ 20000 ميللي أمبير في الساعة فتسمح لك بإجراء شحن كامل للهاتف والكمبيوتر اللوحي أيضًا
20,000 مللي أمبير في الساعة
شاحن USB ثنائي
بطارية ليثيوم بوليمر
يمنحك مصدر الطاقة المحمول هذا طاقة إضافية لأكثر من عمليتَي إعادة شحن كاملتَين أثناء التنقل. اصطحبه معك عندما تسافر للحصول على طاقة احتياطية عندما تحتاج إليها.
تحتوي الوحدة الشاملة على وصلة USB للاستخدام مع جهازك المستند إلى USB عبر كبل USB الخاص بالجهاز الذي تستخدمه أو يمكنك شراؤه بشكل منفصل.
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
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