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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP8720N/00

بنك طاقة رفيع وقوي

احصل على الطاقة في أي مكان وفي أي وقت تحتاج إليها، بفضل الطاقة الإضافية لغاية أكثر من شحنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك منفذا USB بشحن جهازَين في الوقت نفسه. أما السعة الكبيرة التي تبلغ 20000 ميللي أمبير في الساعة فتسمح لك بإجراء شحن كامل للهاتف والكمبيوتر اللوحي أيضًا

عرض جميع المزايا

مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

بنك طاقة رفيع وقوي

  • 20,000 مللي أمبير في الساعة

  • شاحن USB ثنائي

  • بطارية ليثيوم بوليمر

إمكانية إعادة شحن أجهزتك عدة مرات أثناء التنقل

يمنحك مصدر الطاقة المحمول هذا طاقة إضافية لأكثر من عمليتَي إعادة شحن كاملتَين أثناء التنقل. اصطحبه معك عندما تسافر للحصول على طاقة احتياطية عندما تحتاج إليها.

يعمل مع الأجهزة المستندة إلى USB

تحتوي الوحدة الشاملة على وصلة USB للاستخدام مع جهازك المستند إلى USB عبر كبل USB الخاص بالجهاز الذي تستخدمه أو يمكنك شراؤه بشكل منفصل.

يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

المواصفات التقنية

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