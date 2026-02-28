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تم إيقافه
DLP3303NB/40
شاحن حائطي مع 3 منافذ USB
بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2,4 أمبير و5 فولت كحد أقصى بتيار مباشر، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط
3 منافذ شحن USB
شحن عبر USB بقدرة 2,4 أمبير
تقنية الشحن السريع QC 3.0
تقنية الشحن السريع لشحن أجهزتك بسرعة أكبر من خلال تعزيز تيار الشحن والفولتية.
شحن سريع يبلغ 5 فولت/2,1 أمبير لشحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي بسرعة قصوى
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
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