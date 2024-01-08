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شاحن حائطي مع منفذ USB

DLP2910UW/40
التصنيف الإجمالي / 5
  • شاحن USB حائطي ثنائي شاحن USB حائطي ثنائي شاحن USB حائطي ثنائي
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    شاحن حائطي مع منفذ USB

    DLP2910UW/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    شاحن USB حائطي ثنائي

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2 أمبير مع 10 واط كحد أقصى وكبل بطول 1 م للتحويل من USB-A إلى Micro إكتشف كلّ المميزات

    شاحن حائطي مع منفذ USB

    شاحن USB حائطي ثنائي

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2 أمبير مع 10 واط كحد أقصى وكبل بطول 1 م للتحويل من USB-A إلى Micro إكتشف كلّ المميزات

    شاحن USB حائطي ثنائي

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2 أمبير مع 10 واط كحد أقصى وكبل بطول 1 م للتحويل من USB-A إلى Micro إكتشف كلّ المميزات

    شاحن حائطي مع منفذ USB

    شاحن USB حائطي ثنائي

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2 أمبير مع 10 واط كحد أقصى وكبل بطول 1 م للتحويل من USB-A إلى Micro إكتشف كلّ المميزات

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      أقصى حد للإخراج 10 واط

      • منفذا شحن USB
      • باللون الأبيض

      منفذا شحن USB بقدرة إخراج إجمالية تبلغ 3,4 أمبير

      منفذا شحن USB بقدرة إخراج إجمالية تبلغ 3,4 أمبير

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        نوع المحوّل
        من النوع البريطاني
        الإخراج
        1 أمبير/5 فولت + 2,4 أمبير/5 فولت
        1 أمبير/5 فولت + 2,4 أمبير/5 فولت، 17 واط كحد أقصى
        إدخال الطاقة
        تيار متردد 100 - 240 فولت، 50 - 60 هرتز

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎48 95229 14275 6

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2
        GTIN
        ‎1 48 95229 14275 3

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        1
        GTIN
        ‎2 48 95229 14275 0

      • أبعاد المنتج

        الوزن
        0.035  كلغ

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