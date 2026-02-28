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جميع السلاسل

        شاحن للحائط

        DLP2681X/56

        شاحن حائطي مع منفذَي Type C وUSB

        اشحن طاقة أحدث الأجهزة عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقته. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن طاقة أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه.

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        إخراج بقوة 65 واط مع بروتوكول تزويد الطاقة

        شاحن حائطي مع منفذَي Type C وUSB

        • تسليم الطاقة

        • 3 منافذ شحن USB

        منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة

        يشكّل منفذ USB-C معيار موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB لمستوى أعلى من الطاقة وشحن سريع.

        حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

        حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

        شاحن حائطي مع تقنية GaN

        تستخدم الشواحن الحائطية التي تعتمد تقنية GAN (نيتريد الغاليوم) مكونات كهربائية أقل وتوفر سخونة أفضل. يمكن أن توفر الشواحن المدمجة المزيد من الطاقة مع أوقات شحن أسرع. وتستطيع الطاقة المتزايدة توصيل الطاقة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة مع وصلة USB-C.

        المواصفات التقنية

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        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.