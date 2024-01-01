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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP1925CW/40
التصنيف الإجمالي / 5
  • بنك طاقة قوي بنك طاقة قوي بنك طاقة قوي
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    بنك طاقة مع منفذ USB

    DLP1925CW/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    بنك طاقة قوي

    احصل على طاقة متى وأينما احتجتها. سعة كبيرة تبلغ 30000 مللي أمبير في الساعة توفر لك شحنًا كاملاً. 3 مقابس USB ومقبس شحن USB-A وUSB-C. شحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو منفذ USB-A مع إخراج QC3/0 بقدرة 18 واط كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات

    بنك طاقة مع منفذ USB

    بنك طاقة قوي

    احصل على طاقة متى وأينما احتجتها. سعة كبيرة تبلغ 30000 مللي أمبير في الساعة توفر لك شحنًا كاملاً. 3 مقابس USB ومقبس شحن USB-A وUSB-C. شحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو منفذ USB-A مع إخراج QC3/0 بقدرة 18 واط كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات

    بنك طاقة قوي

    احصل على طاقة متى وأينما احتجتها. سعة كبيرة تبلغ 30000 مللي أمبير في الساعة توفر لك شحنًا كاملاً. 3 مقابس USB ومقبس شحن USB-A وUSB-C. شحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو منفذ USB-A مع إخراج QC3/0 بقدرة 18 واط كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات

    بنك طاقة مع منفذ USB

    بنك طاقة قوي

    احصل على طاقة متى وأينما احتجتها. سعة كبيرة تبلغ 30000 مللي أمبير في الساعة توفر لك شحنًا كاملاً. 3 مقابس USB ومقبس شحن USB-A وUSB-C. شحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو منفذ USB-A مع إخراج QC3/0 بقدرة 18 واط كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات

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      مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

      • 27000 مللي أمبير في الساعة
      • منافذ شحن USB A وUSB C
      • QC 3.0 وبروتوكول تسليم الطاقة
      • باللون الأبيض

      يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

      حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

      إمكانية إعادة شحن أجهزتك عدة مرات أثناء التنقل

      يمنحك مصدر الطاقة المحمول هذا طاقة إضافية لأكثر من عمليتَي إعادة شحن كاملتَين أثناء التنقل. اصطحبه معك عندما تسافر للحصول على طاقة احتياطية عندما تحتاج إليها.

      شاشة LCD لمؤشر الطاقة

      شاشة LCD لمؤشر الطاقة

      الشحن باستخدام مصدر طاقة قابل للبرمجة (PPS) عبر مقبس USB-C

      يعد مصدر الطاقة القابل للبرمجة (PPS) معيارًا لتقنية الشحن السريع للأجهزة بمقبس USB-C. تقوم هذه التقنية بضبط الفولتية والتيار في الوقت الحقيقي، وفقًا لحالة شحن الجهاز، وتغذيته بأقصى طاقة. طريقة ذكية لتقليل وقت الشحن بشكل آمن.

      تقنية الشحن السريع لتعزيز سرعة الشحن

      تقنية الشحن السريع لشحن أجهزتك بسرعة أكبر من خلال تعزيز تيار الشحن والفولتية.

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      3 منافذ USB لشحن 3 أجهزة في الوقت نفسه

      3 منافذ USB لشحن 3 أجهزة في الوقت نفسه

      شحن بنسبة 50% في 30 دقيقة

      شحن سريع - اشحن هاتفك المحمول من مستوى الشحن الفارغ إلى 50% في 30 دقيقة.

      شحن سريع مع منفذ USB-C PD3.0 بقدرة 20 واط أو USB-A مع QC3.0 بقدرة 18 واط

      اشحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو USB-A مع إخراج QC3.0 بقدرة 18 واط كحد أقصى

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        دليل المستخدم
        دليل المستخدم
        الأسلاك
        كبل USB C

      • الطاقة

        الإخراج
        USB ونوع C ‏5 فولت/ 3 أمبير
        مقبس USB-C بإخراج: 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2,22 أمبير، 12فولت /1,5 أمبير(توفير الطاقة 20 واط) مقبس USB-A1/A2 بإخراج: 5 فولت/2,1 مبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1,5 أمبير (QC ‏18 واط) إجمالي الحد الأقصى: 5 فولت/3 أمبير
        إدخال الطاقة
        مقبس USB C /‏Micro USB، ‏5 فولت/2 أمبير
        مقبس Micro USB بإدخال: 5 فولت/2 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، مقبس USB-C بإدخال: 5 فولت/2 أمبير، 9 فولت/2,22 أمبير
        قدرة البطارية
        30000 مللي أمبير في الساعة 111 واط في الساعة

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2
        GTIN
        ‎1 48 95229 14271 5

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎48 95229 14271 8

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        14.2  سم
        العرض
        7.2  سم
        العمق
        4,09  سم

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        1
        GTIN
        ‎2 48 95229 14271 2

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