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تم إيقافه
DLC5206L/00
كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning
ستحتاج إلى كبل التحويل من USB-C إلى lightning هذا للحصول على طاقة قصوى من الشاحن الممكّن لاستخدام بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لجهازَي iPhone وiPad. إنه كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة.
المزامنة والشحن
متران / 6,5 أقدام
كبل مضفور أسود
تسليم الطاقة
يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.
احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.
كبل شحن خاضع لاختبار الإجهاد أكثر من 10000 مرة للاستخدام الشاق
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