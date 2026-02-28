ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLC5204V/00
كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning
قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB للحائط أو السيارة المتوفر لديك مع مأخذ USB. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل!
المزامنة والشحن
1,2 م / 4 أقدام
كبل مضفور أسود
احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.
يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.
المراجعات