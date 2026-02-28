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كبل للتحويل من USB A إلى USB-C

DLC5204A/00

كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى USB-C

كبل فاخر بطول 4 أقدام لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C

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كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى USB-C

  • المزامنة والشحن

  • 1,2 م / 4 أقدام

  • كبل مضفور أسود

يعمل مع شواحن الحائط أو السيارة USB التي تستخدمها حاليًا

يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.

كبل احتياطي أو بديل رائع ليكون في متناول يديك

احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.

يدعم نقل البيانات بواسطة USB 2.0

يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0

المواصفات التقنية

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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.