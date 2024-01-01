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كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

DLC3531LW/40
التصنيف الإجمالي / 5
  • كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C
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    كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

    DLC3531LW/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات

    كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

    كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات

    كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات

    كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

    كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات

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      كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

      دعم شحن 2 أمبير

      • المزامنة والشحن
      • متر واحد
      • باللون الأبيض

      يدعم نقل البيانات بواسطة USB 2.0

      يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0

      كبل بتصميم مرن ومتين

      كبل بتصميم مغلّف بمواد بلاستيكية لزيادة المتانة والصلابة.

      موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة

      موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        متوافق مع
        • هواتف جوالة
        • أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة

      • مواصفات الكبل

        الطول
        3 أقدام
        الطول
        1  أمتار
        معدل نقل البيانات
        480 ميجابت في الثانية
        إصدار USB
        2.0

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        أسود
        المواد
        مغلف بمادة PVC

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        صندوق
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎48 95229 14362 3

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2
        GTIN
        ‎1 48 95229 14362 0

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        1
        GTIN
        ‎2 48 95229 14362 7

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        100  سم

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