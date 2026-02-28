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جديد
DDL720ECABW/00
الوجه أو راحة اليد
جرِّب جهاز DDL720-MFVP-11HWS من Philips الذي يوفر لك خيارات متعددة للتعرف على الهوية البيومترية! بصمة الإصبع أو الوجه أو أوردة راحة اليد - اختر الطريقة التي تفضلها وافتح باب منزلك بسهولة وأمان كل يوم.
التعرف على أوردة راحة اليد
التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد
نظام اتصال مرئي عن بُعد
التقاط الصور عند رصد الحركة
مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
عند الاقتراب من الباب لمسافة متر واحد*، يعمل مستشعر الرادار على تنشيط نظام التعرف على الوجه، ما يتيح الدخول بسهولة من دون الحاجة إلى لمس أي شيء. يتميز جهاز DDL720-MFVP-11HWS بأداء موثوق في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الإضاءة الخلفية القوية، حيث يتعرف على الوجوه بسرعة حتى مع وضع المكياج أو ارتداء النظارات أو القبعات. كما يكتشف الصور ومقاطع الفيديو بفعالية لمنع محاولات الدخول غير المصرح بها.
ضع راحة يدك على بُعد 8–25 سم* من القفل، وسيعمل نظام التعرف على أوردة راحة اليد على قراءة نمط أوردة يدك الفريد والتحقق منه بسرعة لفتح الباب. تضمن ميزة كشف الحيوية مستوى عاليًا من الأمان، ويمكن حتى لكبار السن الذين لديهم بصمات أصابع ممسوحة أو للأطفال ذوي البصمات الخفيفة استخدام هذا الجهاز بسهولة تامة. سريع وآمن ومن دون لمس – الحل المثالي للعائلة بأكملها.
يعمل جهاز DDL720-MFVP-11HWS مع تطبيق Home Access. بمجرد الاتصال بالتطبيق، يمكنك التحقق من سجل تشغيل القفل، ورسائل جرس الباب، وسجلات فتح القفل في أي وقت ومن أي مكان. وستصلك تنبيهات فورية عند حدوث أي نشاط غير طبيعي، ما يبقيك على اطلاع دائم بكل ما يحدث على الباب ويمنحك راحة البال طوال الوقت.
المراجعات
8–25 سم: أظهرت الاختبارات المعملية أن هذه هي المسافة المثلى للتعرف على أوردة راحة اليد.
التخزين السحابي: يمكن للمشتركين في خدمة التخزين السحابي فقط الوصول إلى مقاطع الفيديو المسجلة في السابق، في حين يمكن لغير المشتركين عرض اللقطات العالية الدقة فقط.
متر واحد: يبلغ الحد الأقصى لنطاق الرصد في مستشعر الرادار مترًا واحدًا. تنبيه الوجود أمام الباب يكون معطلاً بشكل افتراضي، ويمكن تفعيله عبر تطبيق Home Access. يمكن تعديل مستوى الاستشعار من خلال التطبيق، حيث يتيح الاستشعار العالي رصد الأجسام حتى مسافة متر واحد، بينما تقتصر المسافة في حالة الاستشعار المنخفض على 0.5 متر. ويمكن ضبط المدة الزمنية للوجود أمام الباب على 10 أو 20 أو 30 أو 60 ثانية.
الكالون الإلكتروني المزود بمستشعر: هو كالون مزود بوظائف رصد إلكترونية تُطلق تنبيهات عند رصدها لحالات غير طبيعية في اللسان.
إذا تُرك الباب مفتوحًا لفترة طويلة، ولم يُغلق خلال 10 ثوانٍ من فتح القفل، فسيُصدر القفل تنبيهًا يقول: "الباب لم يُغلق". هذه الوظيفة متاحة فقط عند استخدام الكالون المرفق المزود بنظام الرصد الإلكتروني.
وضع الحماية: متاح فقط مع الكالون الميكانيكي المرفق والمزود بمفتاح رصد. لن يعمل هذا الوضع مع الكالون الميكانيكي غير المزود بمفتاح رصد.
جهاز التحكم عن بُعد: لا يكون مرفقًا بشكل قياسي، بل يُباع بشكل منفصل.
3 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، وقد يختلف العمر الفعلي للبطارية بناءً على مدى استخدامه.
النطاق الآخر: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.