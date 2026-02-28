ضمان لمدة عامين
جديد
DDL710MEFCKW
DDL710M-11HWS
تصميم بسيط ونحيف
يتميز جهاز DDL710M-11HWS بتصميم مدمج أنيق وخيارات متعددة لفتح القفل من خلال التعرف على الهوية البيومترية. يمكنك استخدام بصمة إصبعك أو وجهك أو نمط أوردة راحة يدك للدخول الآمن والسهل يوميًا.
التعرف على أوردة راحة اليد
التعرّف على الوجه الثلاثي الأبعاد
اتصال داخلي عن بُعد عبر الفيديو
التقاط الصور عند رصد الحركة
عند اقتراب المستخدمين من الباب لمسافة متر واحد*، يعمل النظام تلقائيًا على تنشيط ميزة التعرف على الوجه للسماح بالدخول من دون الحاجة إلى لمس أي شيء. يعمل النظام بكفاءة في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الإضاءة الخلفية القوية. وتضمن ميزة كشف الحيوية الحماية من عمليات الاحتيال باستخدام الصور ومقاطع الفيديو، ما يوفر دخولاً آمنًا وسهلاً.
عند وضع اليد على بُعد يتراوح بين 8 و25 سم* من منطقة الرصد، يتعرف النظام على أنماط أوردة راحة اليد ويتيح فتح القفل بشكل فوري. يعتمد هذا النظام على ميزة كشف الحيوية، ما يضمن دخولاً آمنًا من دون لمس للمستخدمين من جميع الأعمار، بما في ذلك أولئك الذين لديهم بصمات أصابع ممسوحة أو غير واضحة.
عندما يقرع الزائر جرس الباب، يُرسَل إشعار إلى تطبيق Home Access، ما يتيح إجراء اتصال في الوقت الفعلي بضغطة واحدة. وفي حال عدم الرد على المكالمة، يلتقط النظام صورًا للزائر أو يسجل مقطع فيديو له، وتُحفظ هذه البيانات في سجل الأحداث.
المراجعات
8–25 سم: تؤكد الاختبارات المعملية أن هذه هي المسافة المثلى للتعرف على أوردة راحة اليد.
متر واحد: يبلغ الحد الأقصى لنطاق الرصد في مستشعر الرادار مترًا واحدًا. تنبيه الوجود أمام الباب يكون معطلاً بشكل افتراضي، ويمكن تفعيله عبر تطبيق Home Access. يمكن تعديل مستوى الاستشعار من خلال تطبيق Home Access، حيث يغطي الاستشعار العالي رصد الأجسام حتى مسافة متر واحد، بينما تقتصر المسافة في حالة الاستشعار المنخفض على 0.5 متر. ويمكن ضبط المدة الزمنية للوجود أمام الباب على 10 أو 20 أو 30 أو 60 ثانية.
الكالون الإلكتروني المزود بمستشعر: هو كالون مزود بإمكانات رصد إلكترونية تُطلق تنبيهات عند حدوث مشكلات في اللسان.
حالة ترك الباب مفتوحًا لفترة طويلة: في حال عدم إغلاق الباب خلال 10 ثوانٍ بعد فتح القفل، سيُصدر القفل تنبيهًا صوتيًا يقول: "الباب لم يُغلق". هذه الميزة تعمل فقط مع الكالون الإلكتروني المزود بمستشعر.
حالة الحماية: متاحة فقط مع الكالون الميكانيكي المزود بمفتاح رصد.
3 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، وقد يختلف العمر الفعلي للبطارية بناءً على مدى استخدامه.
النطاق الآخر: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.
شكل اللسان: قد يختلف شكل اللسان عما يظهر في صور المنتج؛ لذا يرجى الرجوع إلى التكوين الفعلي للنُقرة ولسان القفل في المنتج المستخدم.