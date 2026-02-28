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DDL709NCAFCW/00
DDL709-FVP-7HWS
التقاط صورة الوجه عن قرب بذكاء
استمتع بتجربة فتح الأبواب من دون لمس باستخدام قفل الباب بواسطة التعرف على الوجه من Philips. مع تقنية فتح قفل الباب بالتعرّف على الوجه الثلاثي الأبعاد، يلتقط القفل ميزات الوجه لفتح قفل الباب بشكل سريع ومريح عند اقترابك منه.
اتصال داخلي عن بُعد عبر الفيديو
فتح قفل الباب بالتعرّف على الوجه 3D
شاشة IPS حجم 4 بوصات
اتصال Wi-Fi في الوقت الحقيقي
مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
بفضل الكاميرات المزدوجة التي تحاكي صورها الصور التي تلتقطها العين البشرية وتتعرّف على وجوه الأشخاص وميزاتها ثلاثية الأبعاد، يمكن للقفل الخاص بنا تحديد هوية الأفراد بشكل فعّال في الصور ومقاطع الفيديو وحتى عند استخدام مستحضرات التجميل. يبدأ مستشعر الموجات فوق الصوتية* بمصادقة وجهك عندما تقترب بمسافة متر واحد من القفل، فيؤدي إلى سحب مزلاج القفل تلقائيًا عند نجاح عملية التعرف. ادخل مباشرةً من دون أي خطوات إضافية!
يدعم قفل الباب بواسطة التعرّف على الوجه من Philips اتصال Wi-Fi لتبقى على اطلاع بآخر التحديثات في الوقت الحقيقي. من خلال ارتباطه بالتطبيق، يتيح لك الاطلاع على سجلّات الوصول وإرسال رموز PIN المؤقتة عن بُعد والتحقق من الوضع المباشر عند مدخل الباب بنقرة واحدة على زر الفيديو.
يرسل القفل الذكي إشعارًا فوريًا إلى التطبيق الخاص بك عندما يقرع الزائر جرس الباب. ومن خلال نقرة واحدة، يمكنك المشاركة في اتصال داخلي باتجاهَين في الوقت الآني ورؤية الوضع في الخارج عن بُعد. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط القفل تلقائيًا صورةً أو يُسجّل مقطع فيديو عندما يُقرع جرس الباب، ما يسمح لك بالتحقق دائمًا من المعلومات الخاصة بالزائر عبر سجلّات الوصول، حتى في حال انقطاع الاتصال.
المراجعات
التطبيق: يشير إلى تطبيق EasyKey Plus من Philips.
مستشعر الموجات فوق الصوتية: هو عبارة عن مستشعر للاقتراب يتم تمكينه افتراضيًا ويتمتع بمسافة استشعار تبلغ مترًا واحدًا (بتفاوت مقبول حتّى 0,05+ أمتار) عند تشغيله من خلال تفعيل التعرّف على الوجه.
التخزين على السحابة: يمكن فقط للمستخدمين الذين اشتركوا في خدمة التخزين على السحابة الوصول إلى سجلّات مقاطع الفيديو المخزنة. ويمكن للمستخدمين الآخرين مشاهدة لقطات بدقّة عالية فقط.
مسافة مترين: هي المسافة القصوى التي يكتشفها مستشعر الموجات فوق الصوتية في حال حدوث أي خلل. يتم تعطيل وظيفة الإنذار من التسكع افتراضيًا، ولكن يمكن تمكينها من خلال التطبيق وضبط مسافات الكشف على متر واحد أو 1,5 أمتار أو مترين.
3 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، وقد يختلف العمر الفعلي للبطارية بناءً على مدى استخدامه.
نطاقات أخرى: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة للقفل الذكي من Philips أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.
قد تختلف لوحة المفاتيح الرقمية الموضحة في صور المنتج عن شاشة العرض الفعلي. يُرجى الرجوع إلى مظهر لوحة المفاتيح الرقمية في أثناء الاستخدام الفعلي.