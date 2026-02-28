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تم إيقافه
DDL111LAFBB/97
الحياة الرائعة تبدأ من Alpha
بفضل البساطة التي توفّرها ميزتا فتح القفل السريع والقفل التلقائي، بالإضافة إلى الأمان الذي تضمنه ميزة التحقق المزدوج وأسطوانة القفل من المستوى C، يُعد Alpha خيارًا جيدًا لتوفير حياة ذكية. ناهيك عن أن التصميم المريح يجعل من فتح الباب مهمةً ممتعة.
الاستخدام البسيط بالدفع والسحب
تنشيط النظام باللمس اليدوي
وظيفة القفل التلقائي
يستخدم جهاز EasyKey Alpha من Philips النقر التلقائي بالكامل. من دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي، ستنبثق السقاطة تلقائيًا بعد إغلاق الباب. وإذا لم يكن الباب مقفلاً بشكل صحيح، فسيطلق القفل تنبيهًا لتذكيرك بحالة قفل الباب.
يأتي جهاز EasyKey Alpha من Philips مزوّدًا بتقنية رمز PIN المزيّف التي تسمح لك بإدخال أي مجموعات أرقام عشوائية ليتم التعرّف عليك بنجاح طالما أنه يتم إدخال كلمة المرور الحقيقية بشكل متتالٍ. ويمكن لهذه الميزة منع التلصص بفعالية وحماية كلمة المرور الحقيقية الخاصة بك.
يتميّز جهاز EasyKey Alpha من Philips بوظائف تنبيه شاملة، وذلك لا يحسّن مستوى مكافحة السرقة في منزلك ويحميك وعائلتك في الوقت الحقيقي فحسب، بل يذكّرك بحالة قفل الباب لتوفير استخدام مريح أيضًا.
المراجعات
قد يكون أقل حسب الاستخدام الفعلي.
يُرجى التواصل مع وكلاء الخدمة أو الوكلاء المعتمدين للمعرفة نطاقات أبواب أخرى.