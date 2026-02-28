الحياة الرائعة تبدأ من Alpha

بفضل البساطة التي توفّرها ميزتا فتح القفل السريع والقفل التلقائي، بالإضافة إلى الأمان الذي تضمنه ميزة التحقق المزدوج وأسطوانة القفل من المستوى C، يُعد Alpha خيارًا جيدًا لتوفير حياة ذكية. ناهيك عن أن التصميم المريح يجعل من فتح الباب مهمةً ممتعة.