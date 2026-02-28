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DCM713/12
مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.
تنتج مكبرات الصوت المزودة بقبة ترددات متوسطة وعالية النطاق واضحة، تعزز من إجمالي وضوح الصوت الصادر من السماعات. بالإضافة إلى أنها توفر مزيجًا متناغمًا من الصوت عريض النطاق غير المشوه والمحايد، فإنها توفر وضوحًا صوتيًا مُفصّلاً ونقاءً لنغمات الآلات، ومن ثمّ فهي تعمل على موازنة الصوت ككل عند مزاوجتها مع مجموعة من مضخمات الصوت.
تمتع بموسيقى MP3 المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك! تسمح لك قاعدة الإرساء بتوصيل الجهاز المحمول مباشرةً بنظام ترفيه قاعدة الإرساء لتتمكن من الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت شديد التميز، كما تقوم أيضاً القاعدة بشحن جهاز iPod أو جهاز iPhone أثناء التشغيل لتتمكن من الاستمتاع بموسيقاك دون القلق من نفاد بطارية المشغل المحمول. يقوم نظام ترفيه قاعدة الإرساء بشحن جهازك المحمول تلقائياً أثناء وجوده على قاعدة الإرساء.
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