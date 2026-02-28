مكبر صوت مزود بقبة للصوت الطبيعي والمُفصّل

تنتج مكبرات الصوت المزودة بقبة ترددات متوسطة وعالية النطاق واضحة، تعزز من إجمالي وضوح الصوت الصادر من السماعات. بالإضافة إلى أنها توفر مزيجًا متناغمًا من الصوت عريض النطاق غير المشوه والمحايد، فإنها توفر وضوحًا صوتيًا مُفصّلاً ونقاءً لنغمات الآلات، ومن ثمّ فهي تعمل على موازنة الصوت ككل عند مزاوجتها مع مجموعة من مضخمات الصوت.