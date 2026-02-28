LivingSound لصوت استيريو أوسع نطاقًا وعمقًا

تعمل تقنية LivingSound من Philips، التي تنتظر الحصول على براءة الاختراع، على توسيع المنطقة المفضلة (موقع الاستماع المثالي في غرفتك) لتتمكن من الاستمتاع بموسيقى مؤثرة عبر مساحة أكبر. ومن خلال الجمع بين عمليات صوتية متنوعة، تستطيع LivingSound استعادة غنى مراحل الصوت وتفاصيله المكانية التي عادة ما يتم فقدانها مع نظام الاستيريو الصغير. وتكون النتيجة حصولك على منطقة مفضلة أكبر مما كنت تتوقع - يتم توزيعها بشكل واسع ومتساوٍ في كافة أرجاء الغرفة، ولذا لم يعد الاستمتاع بالموسيقى مقتصرًا على منطقة ضيقة بعد الآن. استمتع بصوت استيريو مثالي في مساحة أكبر.