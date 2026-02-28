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DCM5090/10
برج الصوت
احصل على أفضل أداء للأقراص المضغوطة أو أجهزة iPod/iPhone/iPad مع صوت واسع النطاق، وعميق، وفائق الوضوح، بفضل تقنيات LivingSound وPureDigital. يتمتع نظام الإرساء 3.1 Philips DCM5090/10 هذا بمضخم صوت، وإخراج بقدرة 200 واط، وقاعدة إرساء سهلة الاستخدام.
قاعدة إرساء لأجهزة iPod/iPhone/iPad
تمتع بموسيقى MP3 المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك! تسمح لك قاعدة الإرساء بتوصيل الجهاز المحمول مباشرةً بنظام Philips لتتمكن من الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت شديد التميز. كما تقوم أيضًا القاعدة بشحن جهاز iPod/iPhone/iPad أثناء التشغيل لتتمكن من الاستمتاع بموسيقاك من دون القلق حول نفاد بطارية المشغل المحمول. يقوم النظام بشحن جهازك المحمول تلقائيًا أثناء تواجده على قاعدة الإرساء.
تعمل تقنية LivingSound من Philips، التي تنتظر الحصول على براءة الاختراع، على توسيع المنطقة المفضلة (موقع الاستماع المثالي في غرفتك) لتتمكن من الاستمتاع بموسيقى مؤثرة عبر مساحة أكبر. ومن خلال الجمع بين عمليات صوتية متنوعة، تستطيع LivingSound استعادة غنى مراحل الصوت وتفاصيله المكانية التي عادة ما يتم فقدانها مع نظام الاستيريو الصغير. وتكون النتيجة حصولك على منطقة مفضلة أكبر مما كنت تتوقع - يتم توزيعها بشكل واسع ومتساوٍ في كافة أرجاء الغرفة، ولذا لم يعد الاستمتاع بالموسيقى مقتصرًا على منطقة ضيقة بعد الآن. استمتع بصوت استيريو مثالي في مساحة أكبر.
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