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تم إيقافه

DCM3155/12

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USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.

منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

تتيح لك وصلة منفذ إدخال الصوت تشغيل محتوى الصوت مباشرةً من مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، يعتبر منفذ إدخال الصوت وسيلة ملائمة تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.

تقنية wOOx™‎ لمكبر الصوت للحصول على جهير عميق وقوي

تقنية wOOx™‎ لمكبر الصوت للحصول على جهير عميق وقوي

تعد تقنية wOOx مفهوماً عصرياً لمكبرات الصوت التي تسمح لك بالاستماع إلى والإحساس بصوت جهير عميق وكبير وأغنى من أي نظام صوت آخر. وتعمل برامج تشغيل السماعات الخاصة بشكل متناغم مع جهاز إصدار صوت جهير wOOx، كما يضمن التوليف الدقيق بين برنامج التشغيل الرئيسي ومكبر الصوت وجود تصاعد سلس للترددات من المنخفضة إلى المتوسطة إلى المرتفعة. كما يوفر التعليق المزدوج والهيكل المضمن عالي التماثل قاعدة منخفضة ودقيقة من دون وجود تشويش ملحوظ. تنتج تقنية wOOx جهيراً عميقاً وديناميكياً بشكل استثنائي عن طريق استخدام مستوى الصوت الكامل لصندوق السماعة لمضاعفة تأثير الموسيقى بشكل واقعي.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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