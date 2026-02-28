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تم إيقافه

DC190/12

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إعداد منبه أيام الأسبوع/عطلة نهاية الأسبوع لتتوافق مع نمط حياتك

إعداد منبه أيام الأسبوع/عطلة نهاية الأسبوع لتتوافق مع نمط حياتك

تم تصميم الساعة المزودة براديو هذه مع وضع أنماط الحياة اليومية العصرية في الاعتبار، حيث تتضمن ميزة المنبه المزدوج الذي يسمح لك بتعيين أوقات تنبيه مختلفة لأيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، أو حتى تخصيص إعدادات تنبيه مختلفة لكل منهما. يمكن أيضًا ضبط إعدادات المنبه على أوقات تنبيه واحدة للأسبوع بأكمله من يوم الاثنين وحتى الأحد. أو يمكنك تعيين المنبه لإيقاظك مبكرًا في أيام الأسبوع التي تبدأ من الاثنين إلى الخميس، وإيقاظك في الوقت الذي تحب يومَي السبت والأحد. ومهما كان اختيارك، فإن هذه الميزات المريحة توفر عليك مشقة ضبط أوقات تنبيه مختلفة كل ليلة.

موالفة رقمية باستخدام المحطات مسبقة الإعداد لراحة إضافية

ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.

وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.

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