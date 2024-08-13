CX2550/00
تتميز بالهدوء والقوة والأناقة وتعدد الاستخدامات.
استمتع بأقصى تبريد وأقل ضجيج. صُمِّمَت هذه المروحة الأرضية لتناسب أي ديكور داخلي للمنزل وتبريد الغرف الكبيرة بانسياب هواء قوي وفائق الهدوء. يمكنك تخصيص تجربتك مع 3 سرعات ووضعين ومؤقت.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
انسياب هواء بعيد المدى يمكن أن يصل إلى 30 مترًا. استمتع بأقصى درجات الراحة وانتعش بغض النظر عن مكانك؛ يمكن للجميع في الغرفة أن يشعروا بالنسيم البارد.
توفِّر انسياب هواء تبريد قويًّا يبلغ 2562 م³/الساعة لسرعة تبريد الغرفة بأكملها. ودِّع الهواء الراكد ورحِّب بنسيم منعش يصل إلى كل زاوية في مساحتك.
استمتع بعملية تشغيل أكثر هدوءًا بنسبة 30% مع تقنية SilentWings المبتكرة لدينا (1). مستوحاة من الأجنحة الصامتة لأكثر الطيور هدوءًا في الطبيعة، وهي البومة. تضمن تصميمات شفراتنا تجربة تبريد أكثر هدوءًا مع مستويات ضجيج منخفضة تصل إلى 19 ديسيبل (A) (2) - أهدأ من الهمس!
صُنعَت لتدوم موسمًا بعد موسم. مع أكثر من 80 عامًا من الخبرة في مجال العناية بالهواء، تجري شركة Philips أكثر من 110 اختبارات دقيقة على مراوحها قبل طرحها في السوق، لضمان الجودة والأداء العاليين.
استمتع بنوم هادئ ومريح ليلاً مع وضع النوم الهادئ. يعمل هذا الوضع على خفض سرعة المروحة تدريجيًا إلى أقل إعداد لمدة 30 دقيقة لمساعدتك على النوم العميق بشكل طبيعي مع توفير الطاقة في الوقت نفسه.
يحاكي وضع النسيم الطبيعي نفسًا من الهواء النقي؛ حيث تتناوب شدة الهواء وسرعته بسلاسة بين الارتفاع والانخفاض، ما ينشئ تجربة داخلية طبيعية ومنعشة يمكن الاستمتاع بها على مدار العام.
استمتع بنسيم لطيف أو دفعة قوية من الهواء مع هذه المروحة متعددة الاستخدامات، التي توفر 3 إعدادات للسرعة، ووضع النسيم الطبيعي، ووضع النوم الهادئ. اختر الإعداد الذي يناسبك، واسترخِ، واستمتع.
اشعر بالنسيم البارد في كل زاوية. يمكن إمالة مروحتنا بزاوية 30 درجة، كما تدور تلقائيًا بزاوية 90 درجة، ما يضمن انسياب الهواء بالتساوي في جميع أنحاء الغرفة.
تصميم لا يتأثر بمرور الوقت ومحسَّن لأداء أفضل، مصنوع بأناقة. تُكمِل هذه المروحة، التي تتميز بشفرات مخفية وذات المظهر الجمالي البسيط، أي ديكور داخلي للمنزل بسلاسة، سواء كانت بجانب سريرك ليلاً أو في أي غرفة خلال النهار.
تقدم ارتفاعين في واحد - مناسب للطاولات أو عموديًا - لتناسب محيطك، حيث تجمع بين قوة المروحة الكبيرة والتصميم العصري الرفيع الذي يتماشى بسلاسة مع ديكور منزلك.
تتيح لك مروحتنا رفع درجة حرارة منظم حرارة مكيف الهواء بمقدار 7 درجات دون التأثير في الراحة، ما يوفر حتى 180 كيلوواط في الساعة سنويًا، وهو ما يعادل توفيرًا يصل إلى 45 يورو من فواتير الطاقة الخاصة بك. إضافةً إلى ذلك، فهي موفرة للطاقة، حيث تستهلك 48 واط كحد أقصى - أقل من المصباح الكهربائي التقليدي - وأقل بمقدار 50 مرة من مكيف الهواء المحمول القياسي. (3)
خصِّص تجربة التبريد الخاصة بك باستخدام وظيفة المؤقت، المصممة لراحتك. خطِّط مسبقًا حتى 12 ساعة.
بفضل التصميم البسيط لمروحتنا، يمكن تجميعها في غضون دقائق قليلة فقط. إضافةً إلى ذلك، صُمِّمَت لتكون سهلة التنظيف، فلا يتطلب الأمر سوى مسحة سريعة بقطعة قماش مبللة.
الأداء
مدى الاستفادة
الأوضاع
إمكانية الاتصال
الوزن والأبعاد
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