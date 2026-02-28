مخروط مصنوع من البوليبروبيلين القوي لجميع الأحوال الجوية

يُعد البوليبروبيلين مادة مفيدة لأغشية مخروط مكبر الصوت نظرًا لقدرته على تحمّل جميع الأحوال الجوية. عندما يكون الطقس رطبًا، قد يزداد وزن المخروط، مما يؤدي إلى الحد من حساسيته. وعندما يكون الطقس حارًا، قد يتوسّع المخروط (أو جزء منه فقط) ويكبر حجمه. وفي الحالتين، قد يتعرّض الصوت للتشويش. بصرف النظر عن الأحوال الجوية، لن يتأثر المخروط القوي المصنوع من البوليبروبيلين بهذه المشاكل، ويُنتج في كل الأحوال صوتاً نقياً وحيًا.