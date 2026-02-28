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CSQ1005/98
مسرح للموسيقى متنقل خاص بك
يسمح لك مضخم الصوت القوي CSQ1005 في السيارة من Philips بقياس 25 سم بالشعور بالموسيقى الحقيقية. ويوفر مضخم الصوت هذا نوتات موسيقية وإيقاعات ضخمة ذات جهير عميق وصلب عبر طاقة بث قصوى تبلغ 650 واط ومخروط من البوليبروبيلين وملف صوتي نحاسي من 4 طبقات.
يُعد البوليبروبيلين مادة مفيدة لأغشية مخروط مكبر الصوت نظرًا لقدرته على تحمّل جميع الأحوال الجوية. عندما يكون الطقس رطبًا، قد يزداد وزن المخروط، مما يؤدي إلى الحد من حساسيته. وعندما يكون الطقس حارًا، قد يتوسّع المخروط (أو جزء منه فقط) ويكبر حجمه. وفي الحالتين، قد يتعرّض الصوت للتشويش. بصرف النظر عن الأحوال الجوية، لن يتأثر المخروط القوي المصنوع من البوليبروبيلين بهذه المشاكل، ويُنتج في كل الأحوال صوتاً نقياً وحيًا.
يقوم مطاط البوتيل العالي الاستجابة بتوصيل غشاء مضخم الصوت بإطار مكبر الصوت لتكوين نظام تعليق محيط. عندما تصل إشارة الصوت إلى المخروط داخل مضخم الصوت، تحافظ تركيبة محيط مطاط البوتيل الصلب والمرن في الوقت نفسه على المخروط في مكانه، مع حمايته من القوة المفرطة للأعلى أو الأسفل التي قد تحدث عندما تكون الإشارة قوية. من خلال إجراء ذلك، سيتمكّن مضخم الصوت من تحمّل تدفق الإيقاعات الضخمة ويوفر استجابة بجهير ناعم مع أقل قدر من التشويش حتى من سمّاعة صغيرة.
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