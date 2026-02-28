مغنطيس فريتي قوي لتأمين أداء طاقة البث القصوى

إن الفرايت عبارة عن مادة خفيفة الوزن ولكن قوية مع حقل مغنطيسي دائم ومتماسك. تُعد هذه المادة المكون الأساسي لمكبر الصوت الذي يدفع حركة الملف الصوتي والغشاء. عند تلقي إشارة دخل، يعمل الملف الصوتي كمغنطيس كهربائي يتسبب في جذب أو دفع غشاء مضخم الصوت وغشاء مكبر الصوت عالي التردد. ويُنتج مغنطيس الفرايت حقلاً مغنطيسياً متساوياً لتمكين حركة الغشاء الناعمة، مما يضمن إخراج الصوت مع أقل قدر من التشويش. بإمكان الملف الصوتي إنتاج أصوات مرتفعة مع المحافظة على نعومة النغمات الصوتية باستخدام مغنطيس متوازن ذي قوة قهرية عالية كالفرايت.