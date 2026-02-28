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CSP6920/00
مسرح للموسيقى متنقل خاص بك
تسمح لك مكبرات صوت استيريو في السيارة CSP6920 من Philips بالإحساس بالموسيقى. تتميز مكبرات الصوت هذه الخماسية الاتجاه وبقياس 16x24سم بطاقة بث قصوى تبلغ 480 واط، ومخروط بيضاوي الشكل مركّب من الألياف مع مكبر صوت PEI ناعم عالي التردد على شكل قبة لكي تستمتع بتفاصيل الموسيقى الحية والجهير العميق.
6×9 بوصات
خماسية الاتجاه
طاقة بث قصوى تبلغ 480 واط
لقد تم تصميم شبكة السمّاعة لإضفاء مظهر الفخامة على السيارات. تتألف الشبكة من جزأين - غلاف شبكة معدنية قابل للفك وحلقة بلاستيكية، عند تركيبها على السمّاعة، ستغطي تماماً قبة مكبر الصوت العالي التردد ومخروط مكبر الصوت. هذه الشبكة متينة وصلبة وتحمي السمّاعات من الركلات العرضية والأصابع الغريبة التي من شأنها أن تلحق الأذى بأداء الصوت.
القدرة على الاحتمال واستقرار في الأداء في الظروف القصوى.
إن الفرايت عبارة عن مادة خفيفة الوزن ولكن قوية مع حقل مغنطيسي دائم ومتماسك. تُعد هذه المادة المكون الأساسي لمكبر الصوت الذي يدفع حركة الملف الصوتي والغشاء. عند تلقي إشارة دخل، يعمل الملف الصوتي كمغنطيس كهربائي يتسبب في جذب أو دفع غشاء مضخم الصوت وغشاء مكبر الصوت عالي التردد. ويُنتج مغنطيس الفرايت حقلاً مغنطيسياً متساوياً لتمكين حركة الغشاء الناعمة، مما يضمن إخراج الصوت مع أقل قدر من التشويش. بإمكان الملف الصوتي إنتاج أصوات مرتفعة مع المحافظة على نعومة النغمات الصوتية باستخدام مغنطيس متوازن ذي قوة قهرية عالية كالفرايت.
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