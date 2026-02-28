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سمّاعة سيارة محورية

CSP6910/00

مسرح للموسيقى متنقل خاص بك

تسمح لك مكبرات صوت استيريو في السيارة CSP6910 من Philips بالإحساس بالموسيقى. تتميز مكبرات الصوت هذه الثلاثية الاتجاه وبقياس 16x24سم بطاقة بث قصوى تبلغ 300 واط، ومخروط من البوليبروبيلين بيضاوي الشكل مع مكبر صوت PEI ناعم عالي التردد على شكل قبة لكي تستمتع بتفاصيل الموسيقى الحية والجهير العميق.

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يتميّز باستيريو ثلاثي الاتجاه لتوفير صوت حيّ

مسرح للموسيقى متنقل خاص بك

  • 6‏×9 بوصات

  • ثلاثي الاتجاه

  • طاقة بث قصوى تبلغ 300 واط

مكونات سلكية بسيطة لنهايات مكبر الصوت

مكونات سلكية بسيطة لنهايات مكبر الصوت.

مغنطيس فريتي قوي لتأمين أداء طاقة البث القصوى

مغنطيس فريتي قوي لتأمين أداء طاقة البث القصوى

إن الفرايت عبارة عن مادة خفيفة الوزن ولكن قوية مع حقل مغنطيسي دائم ومتماسك. تُعد هذه المادة المكون الأساسي لمكبر الصوت الذي يدفع حركة الملف الصوتي والغشاء. عند تلقي إشارة دخل، يعمل الملف الصوتي كمغنطيس كهربائي يتسبب في جذب أو دفع غشاء مضخم الصوت وغشاء مكبر الصوت عالي التردد. ويُنتج مغنطيس الفرايت حقلاً مغنطيسياً متساوياً لتمكين حركة الغشاء الناعمة، مما يضمن إخراج الصوت مع أقل قدر من التشويش. بإمكان الملف الصوتي إنتاج أصوات مرتفعة مع المحافظة على نعومة النغمات الصوتية باستخدام مغنطيس متوازن ذي قوة قهرية عالية كالفرايت.

محيط من مطاط البوتيل لتأمين أقصى قدر من الاستجابة الناعمة

محيط من مطاط البوتيل لتأمين أقصى قدر من الاستجابة الناعمة

يقوم مطاط البوتيل العالي الاستجابة بتوصيل غشاء مضخم الصوت بإطار مكبر الصوت لتكوين نظام تعليق محيط. عندما تصل إشارة الصوت إلى المخروط داخل مضخم الصوت، تحافظ تركيبة محيط مطاط البوتيل الصلب والمرن في الوقت نفسه على المخروط في مكانه، مع حمايته من القوة المفرطة للأعلى أو الأسفل التي قد تحدث عندما تكون الإشارة قوية. من خلال إجراء ذلك، سيتمكّن مضخم الصوت من تحمّل تدفق الإيقاعات الضخمة ويوفر استجابة بجهير ناعم مع أقل قدر من التشويش حتى من سمّاعة صغيرة.

المواصفات التقنية

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