ضمان لمدة عامين
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CSP652/00
مسرح للموسيقى متنقل خاص بك
يسمح لك مكبر الصوت المركّب في السيارة CSP652 من Philips بقياس 16.5 سم بتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع بدون أي تشويش. ستتمكّن من الاستماع إلى الموسيقى بصوت نقي عبر طاقة بث قصوى للموسيقى تبلغ 300 واط وشبكة تحوّل خارجية لاستعادة التفاصيل بدقة تامة.
16.5 سم (6.5 بوصات)
ثنائي الاتجاه
طاقة بث قصوى تبلغ 300 واط
تُعد الأصوات العالية التردد اتجاهية. إذا لم يتم توجيه مكبر الصوت عالي التردد نحو الاتجاه الصحيح في سيارتك، فقد تفوّت عليك فرصة الحصول على أفضل شدّة صوت. مكبرات الصوت العالية التردد هذه الموجودة ضمن السماعات من Philips في السيارة قادرة على الدوران، مما يسمح لك بضبط اتجاهها وصولاً لغاية 90 درجة وتوجيه شدّة الصوت الأفضل إلى أذنيك مباشرة بصرف النظر عن مكان تركيبها في السيارة.
القدرة على الاحتمال واستقرار في الأداء في الظروف القصوى.
يقوم مطاط البوتيل العالي الاستجابة بتوصيل غشاء مضخم الصوت بإطار مكبر الصوت لتكوين نظام تعليق محيط. عندما تصل إشارة الصوت إلى المخروط داخل مضخم الصوت، تحافظ تركيبة محيط مطاط البوتيل الصلب والمرن في الوقت نفسه على المخروط في مكانه، مع حمايته من القوة المفرطة للأعلى أو الأسفل التي قد تحدث عندما تكون الإشارة قوية. من خلال إجراء ذلك، سيتمكّن مضخم الصوت من تحمّل تدفق الإيقاعات الضخمة ويوفر استجابة بجهير ناعم مع أقل قدر من التشويش حتى من سمّاعة صغيرة.
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