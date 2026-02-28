مكبر صوت ناعم مصنوع من البوليثيريميد على شكل قبة لنغمات صوتية دافئة ومميزة

يُعد البوليثيريميد المادة المثالية لقباب مكبرات الصوت العالية التردد نظرًا لخفة وزنه وحساسيته العالية وتوازنه وقدرته على تحمّل درجات الحرارة العالية. داخل مكبر الصوت، ينتج الغشاء الصغير (فتحة القبة) نغمات عالية التردد. بإمكان هذه القباب المصنوعة من البوليثيريميد التقاط حتى أعلى النوتات الموسيقية، لكي تحصل على موسيقى مميزة بنغمات طنين دافئة وكاملة النطاق. كما أن شكل القبة ينشر الصوت من حولك لتمكينك من سماع النوتات الموسيقية العالية التردد من كل مقعد في السيارة.