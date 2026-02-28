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سمّاعة سيارة محورية

CSP610/00

مسرح للموسيقى متنقل خاص بك

تسمح لك سمّاعات استيريو في السيارة CSP610 من Philips بالإحساس بالموسيقى. تتميز مكبرات الصوت هذه الثنائية الاتجاه وقياسها 16.5 سم بطاقة بث قصوى تبلغ 210 واط، ومخروط من البوليبروبيلين الخفيف مع مكبر صوت PEI ناعم عالي التردد على شكل قبة لكي تستمتع بصوت نقي يبث تفاصيل الموسيقى الحيّة.

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يتميّز باستيريو ثنائي الاتجاه لتوفير صوت حيّ

مسرح للموسيقى متنقل خاص بك

  • 16.5 سم (6.5 بوصات)

  • ثنائي الاتجاه

  • طاقة بث قصوى تبلغ 210 واط

شبكة سمّاعة أنيقة للحماية من الأضرار

شبكة سمّاعة أنيقة للحماية من الأضرار

لقد تم تصميم شبكة السمّاعة لإضفاء مظهر الفخامة على السيارات. تتألف الشبكة من جزأين - غلاف شبكة معدنية قابل للفك وحلقة بلاستيكية، عند تركيبها على السمّاعة، ستغطي تماماً قبة مكبر الصوت العالي التردد ومخروط مكبر الصوت. هذه الشبكة متينة وصلبة وتحمي السمّاعات من الركلات العرضية والأصابع الغريبة التي من شأنها أن تلحق الأذى بأداء الصوت.

مكبر صوت ناعم مصنوع من البوليثيريميد على شكل قبة لنغمات صوتية دافئة ومميزة

مكبر صوت ناعم مصنوع من البوليثيريميد على شكل قبة لنغمات صوتية دافئة ومميزة

يُعد البوليثيريميد المادة المثالية لقباب مكبرات الصوت العالية التردد نظرًا لخفة وزنه وحساسيته العالية وتوازنه وقدرته على تحمّل درجات الحرارة العالية. داخل مكبر الصوت، ينتج الغشاء الصغير (فتحة القبة) نغمات عالية التردد. بإمكان هذه القباب المصنوعة من البوليثيريميد التقاط حتى أعلى النوتات الموسيقية، لكي تحصل على موسيقى مميزة بنغمات طنين دافئة وكاملة النطاق. كما أن شكل القبة ينشر الصوت من حولك لتمكينك من سماع النوتات الموسيقية العالية التردد من كل مقعد في السيارة.

يلائم كل فتحات مكبرات الصوت بقياس 16.5سم بشكل مثالي

يلائم كل فتحات مكبرات الصوت بقياس 16.5سم بشكل مثالي.

المواصفات التقنية

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