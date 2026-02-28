محيط من مطاط البوتيل لتأمين أقصى قدر من الاستجابة الناعمة

يقوم مطاط البوتيل العالي الاستجابة بتوصيل غشاء مضخم الصوت بإطار مكبر الصوت لتكوين نظام تعليق محيط. عندما تصل إشارة الصوت إلى المخروط داخل مضخم الصوت، تحافظ تركيبة محيط مطاط البوتيل الصلب والمرن في الوقت نفسه على المخروط في مكانه، مع حمايته من القوة المفرطة للأعلى أو الأسفل التي قد تحدث عندما تكون الإشارة قوية. من خلال إجراء ذلك، سيتمكّن مضخم الصوت من تحمّل تدفق الإيقاعات الضخمة ويوفر استجابة بجهير ناعم مع أقل قدر من التشويش حتى من سمّاعة صغيرة.