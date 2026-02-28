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مضخم صوت في السيارة

CSP1200/00

مسرح للموسيقى متنقل خاص بك

يسمح لك مضخم الصوت العالي الطاقة CSP1200 في السيارة من Philips بقياس 30 سم بالشعور بالموسيقى الحقيقية. ويوفر مضخم الصوت هذا نوتات موسيقية وإيقاعات ضخمة ذات جهير عميق وصلب عبر طاقة بث قصوى تبلغ 1600 واط ومخروط مركّب من الألياف العالية الكثافة وملف صوتي نحاسي من 4 طبقات.

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يقدم نوتات وإيقاعات ضخمة

مسرح للموسيقى متنقل خاص بك

  • 12 بوصة

  • طاقة بث قصوى تبلغ 1600 واط

سعة طاقة المعالجة 400 واط RMS

صندوق مطاطي مغنطيسي سميك للحماية من الأضرار الميكانيكية

صندوق مطاطي مغنطيسي سميك للحماية من الأضرار الميكانيكية

صندوق مطاطي مغنطيسي سميك للحماية من الأضرار الميكانيكية

محيط من مطاط البوتيل لتأمين أقصى قدر من الاستجابة الناعمة

محيط من مطاط البوتيل لتأمين أقصى قدر من الاستجابة الناعمة

يقوم مطاط البوتيل العالي الاستجابة بتوصيل غشاء مضخم الصوت بإطار مكبر الصوت لتكوين نظام تعليق محيط. عندما تصل إشارة الصوت إلى المخروط داخل مضخم الصوت، تحافظ تركيبة محيط مطاط البوتيل الصلب والمرن في الوقت نفسه على المخروط في مكانه، مع حمايته من القوة المفرطة للأعلى أو الأسفل التي قد تحدث عندما تكون الإشارة قوية. من خلال إجراء ذلك، سيتمكّن مضخم الصوت من تحمّل تدفق الإيقاعات الضخمة ويوفر استجابة بجهير ناعم مع أقل قدر من التشويش حتى من سمّاعة صغيرة.

المواصفات التقنية

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