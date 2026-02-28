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CSP1200/00
مسرح للموسيقى متنقل خاص بك
يسمح لك مضخم الصوت العالي الطاقة CSP1200 في السيارة من Philips بقياس 30 سم بالشعور بالموسيقى الحقيقية. ويوفر مضخم الصوت هذا نوتات موسيقية وإيقاعات ضخمة ذات جهير عميق وصلب عبر طاقة بث قصوى تبلغ 1600 واط ومخروط مركّب من الألياف العالية الكثافة وملف صوتي نحاسي من 4 طبقات.
12 بوصة
طاقة بث قصوى تبلغ 1600 واط
صندوق مطاطي مغنطيسي سميك للحماية من الأضرار الميكانيكية
يقوم مطاط البوتيل العالي الاستجابة بتوصيل غشاء مضخم الصوت بإطار مكبر الصوت لتكوين نظام تعليق محيط. عندما تصل إشارة الصوت إلى المخروط داخل مضخم الصوت، تحافظ تركيبة محيط مطاط البوتيل الصلب والمرن في الوقت نفسه على المخروط في مكانه، مع حمايته من القوة المفرطة للأعلى أو الأسفل التي قد تحدث عندما تكون الإشارة قوية. من خلال إجراء ذلك، سيتمكّن مضخم الصوت من تحمّل تدفق الإيقاعات الضخمة ويوفر استجابة بجهير ناعم مع أقل قدر من التشويش حتى من سمّاعة صغيرة.
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