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مضخم صوت في السيارة

CMQ405/00

استمتع بالموسيقى أثناء التنقل

يسمح لك مضخم الصوت في السيارة CMQ405 من Philips بالحصول على طاقة بث عالية وتشويش منخفض عبر اتصال 4/3/2 قنوات، ويتميّز هذا النظام بطاقة بث قصوى تبلغ 900 واط. ما عليك سوى توصيل نظام الاستيريو في السيارة عبر مدخل عالي المستوى أو مدخل RCA للحصول على صوت الموسيقى الحقيقية ذات الجهير العميق.

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عبر اتصال 4/3/2 قنوات قابلة للتوصيل بواسطة جسر

استمتع بالموسيقى أثناء التنقل

  • 4 قنوات

  • طاقة بث قصوى تبلغ 900 واط

مبدد حراري من الألومنيوم يعزز تدفق الحرارة ويمنع السخونة الزائدة

مبدد حراري من الألومنيوم يعزز تدفق الحرارة ويمنع السخونة الزائدة.

إجمالي قدرة الخرج 4x75 واط RMS

مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

المواصفات التقنية

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