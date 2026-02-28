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CMQ405/00
استمتع بالموسيقى أثناء التنقل
يسمح لك مضخم الصوت في السيارة CMQ405 من Philips بالحصول على طاقة بث عالية وتشويش منخفض عبر اتصال 4/3/2 قنوات، ويتميّز هذا النظام بطاقة بث قصوى تبلغ 900 واط. ما عليك سوى توصيل نظام الاستيريو في السيارة عبر مدخل عالي المستوى أو مدخل RCA للحصول على صوت الموسيقى الحقيقية ذات الجهير العميق.
4 قنوات
طاقة بث قصوى تبلغ 900 واط
مبدد حراري من الألومنيوم يعزز تدفق الحرارة ويمنع السخونة الزائدة.
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
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