ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
CEM5100/00
اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة
استمتع بموسيقى متعددة المصادر في سيارتك بفضل نظام CEM5100 من Philips. ستتمكّن من البقاء على تواصل مع الموسيقى على هاتفك المحمول ومن تلقي المكالمات المهمة بفضل جهاز استقبال Bluetooth® المضمّن. كما يتميّز هذا النظام بلوحات أمامية قابلة للفك ومقاومة للسرقة لتمكين الأمان.
Bluetooth
لأجهزة iPod وiPhone
USB
تمتع بموسيقى MP3 المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك! تسمح لك قاعدة الإرساء بتوصيل الجهاز المحمول مباشرةً بنظام ترفيه قاعدة الإرساء لتتمكن من الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت شديد التميز، كما تقوم أيضاً القاعدة بشحن جهاز iPod أو جهاز iPhone أثناء التشغيل لتتمكن من الاستمتاع بموسيقاك دون القلق من نفاد بطارية المشغل المحمول. يقوم نظام ترفيه قاعدة الإرساء بشحن جهازك المحمول تلقائياً أثناء وجوده على قاعدة الإرساء.
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