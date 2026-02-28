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CarStudioنظام الصوت في السيارة

CEM5100/00

اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة

استمتع بموسيقى متعددة المصادر في سيارتك بفضل نظام CEM5100 من Philips. ستتمكّن من البقاء على تواصل مع الموسيقى على هاتفك المحمول ومن تلقي المكالمات المهمة بفضل جهاز استقبال Bluetooth®‎ المضمّن. كما يتميّز هذا النظام بلوحات أمامية قابلة للفك ومقاومة للسرقة لتمكين الأمان.

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الشغف بالصوت

اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة

  • Bluetooth

  • لأجهزة iPod وiPhone

  • USB

حماية ممتازة من الصدمات للاستمتاع السلس بالموسيقى

تشغيل وشحن iPod أو iPhone في الوقت نفسه

تشغيل وشحن iPod أو iPhone في الوقت نفسه

تمتع بموسيقى MP3 المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك! تسمح لك قاعدة الإرساء بتوصيل الجهاز المحمول مباشرةً بنظام ترفيه قاعدة الإرساء لتتمكن من الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت شديد التميز، كما تقوم أيضاً القاعدة بشحن جهاز iPod أو جهاز iPhone أثناء التشغيل لتتمكن من الاستمتاع بموسيقاك دون القلق من نفاد بطارية المشغل المحمول. يقوم نظام ترفيه قاعدة الإرساء بشحن جهازك المحمول تلقائياً أثناء وجوده على قاعدة الإرساء.

لوحة أمامية قابلة للفك وإمكانية التعتيم للحماية من السرقة

لوحة أمامية قابلة للفك وإمكانية التعتيم للحماية من السرقة

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.