اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة

استمتع بموسيقى متعددة المصادر في سيارتك بفضل نظام CEM5100 من Philips. ستتمكّن من البقاء على تواصل مع الموسيقى على هاتفك المحمول ومن تلقي المكالمات المهمة بفضل جهاز استقبال Bluetooth®‎ المضمّن. كما يتميّز هذا النظام بلوحات أمامية قابلة للفك ومقاومة للسرقة لتمكين الأمان.