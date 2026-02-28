MAX Sound للتعزيز الفوري للطاقة

تعزز تقنية MAX Sound الجهير والطنين بشكل فوري، مع مضاعفة أداء شدّة الصوت وتمنحك أفضل تجربة استماع مؤثرة على الإطلاق بمجرد لمسة زر. تقوم الدائرة الإلكترونية المعقدة بمعايرة إعدادات الصوت وشدّة الصوت الحالية، ما يحسّن الجهير والطنين وشدّة الصوت لتتخطى مستويات الحدّ الأقصى الأصلية من دون تشويش. فتكون النتيجة النهائية تضخمًا ملحوظًا لكل من نطاق الصوت ومستواه، وتعزيزًا ملحوظًا في الصوت لإضفاء المزيد من الروعة على أي موسيقى.