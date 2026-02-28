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تم إيقافه
CEM3100/00
اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة
استمتع بالموسيقى من جهاز iPhone/iPod أو قرص مضغوط أو أجهزة USB بصوت مرتفع بفضل نظام الصوت في السيارة من Philips. دع أذنك تستمتع بجهير ضخم بواسطة صوت MAX ونظرك يستمتع بشاشة LCD المتغيرة الألوان للحصول على لون إضاءة خلفية شخصي الطابع.
لأجهزة iPod وiPhone
USB
قرص مضغوط
تعزز تقنية MAX Sound الجهير والطنين بشكل فوري، مع مضاعفة أداء شدّة الصوت وتمنحك أفضل تجربة استماع مؤثرة على الإطلاق بمجرد لمسة زر. تقوم الدائرة الإلكترونية المعقدة بمعايرة إعدادات الصوت وشدّة الصوت الحالية، ما يحسّن الجهير والطنين وشدّة الصوت لتتخطى مستويات الحدّ الأقصى الأصلية من دون تشويش. فتكون النتيجة النهائية تضخمًا ملحوظًا لكل من نطاق الصوت ومستواه، وتعزيزًا ملحوظًا في الصوت لإضفاء المزيد من الروعة على أي موسيقى.
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