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CarStudioنظام الصوت في السيارة

CEM3100/00

اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة

استمتع بالموسيقى من جهاز iPhone/iPod أو قرص مضغوط أو أجهزة USB بصوت مرتفع بفضل نظام الصوت في السيارة من Philips. دع أذنك تستمتع بجهير ضخم بواسطة صوت MAX ونظرك يستمتع بشاشة LCD المتغيرة الألوان للحصول على لون إضاءة خلفية شخصي الطابع.

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الشغف بالصوت

اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة

  • لأجهزة iPod وiPhone

  • USB

  • قرص مضغوط

MAX Sound للتعزيز الفوري للطاقة

MAX Sound للتعزيز الفوري للطاقة

تعزز تقنية MAX Sound الجهير والطنين بشكل فوري، مع مضاعفة أداء شدّة الصوت وتمنحك أفضل تجربة استماع مؤثرة على الإطلاق بمجرد لمسة زر. تقوم الدائرة الإلكترونية المعقدة بمعايرة إعدادات الصوت وشدّة الصوت الحالية، ما يحسّن الجهير والطنين وشدّة الصوت لتتخطى مستويات الحدّ الأقصى الأصلية من دون تشويش. فتكون النتيجة النهائية تضخمًا ملحوظًا لكل من نطاق الصوت ومستواه، وتعزيزًا ملحوظًا في الصوت لإضفاء المزيد من الروعة على أي موسيقى.

معدل ترددات ثلاثي النطاق مع 8 إعدادات مسبقة

مشغل أقراص مضغوط ووصلة MP3 لتشغيل الموسيقى

مشغل أقراص مضغوط ووصلة MP3 لتشغيل الموسيقى

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.