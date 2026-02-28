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CarStudioنظام الصوت في السيارة

CEM1100/00

اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة

يسمح لك نظام CEM1100 من Philips بالاستمتاع بموسيقى متعددة المصادر من قرص مضغوط ومشغلات MP3 المحمولة في السيارة بطريقة سلسة. يتميّز هذا الجهاز بلوحة أمامية قابلة للفك ومقاومة للسرقة لتمكين الأمان والحماية من الصدمات نتيجة المطبّات الخفيفة التي قد تصادفها أثناء التنقل.

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الشغف بالصوت

اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة

  • قرص مضغوط

معدل ترددات معلمي ثنائي النطاق مع 8 إعدادات مسبقة

المنطقة الموسيقية لنقاط الوقع الموسيقي القابلة للضبط

المنطقة الموسيقية لنقاط الوقع الموسيقي القابلة للضبط

تسمح تقنية المنطقة الموسيقية المبتكرة من Philips للسائق والركّاب بالاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديهم مع المزيد من التأثير الحيزي المفعم بالحيوية، تمامًا كما أراد الفنان أن يُسمع. يستطيع المستخدمون بسهولة تحويل مناطق الاستماع للموسيقى من مكان السائق إلى الركّاب ومنهم إليه مجددًا للحصول على أفضل تركيز صوتي في السيارة. ويؤمن زر مخصّص للتحكم بالمناطق ثلاث إعدادات محددة مسبقًا – اليسار واليمين والأمام (والكل) – لتتمكن من تلبية احتياجات الاستماع لديك على أفضل وجه وبسهولة وديناميكية لوحدك أو مع ركّاب سيارتك.

شاشة LCD عالية التباين لمشاهدة مثالية

شاشة LCD عالية التباين

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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