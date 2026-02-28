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تم إيقافه

CED780/55

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المنطقة الموسيقية لنقاط الوقع الموسيقي القابلة للضبط

المنطقة الموسيقية لنقاط الوقع الموسيقي القابلة للضبط

تسمح تقنية المنطقة الموسيقية المبتكرة من Philips للسائق والركّاب بالاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديهم مع المزيد من التأثير الحيزي المفعم بالحيوية، تمامًا كما أراد الفنان أن يُسمع. يستطيع المستخدمون بسهولة تحويل مناطق الاستماع للموسيقى من مكان السائق إلى الركّاب ومنهم إليه مجددًا للحصول على أفضل تركيز صوتي في السيارة. ويؤمن زر مخصّص للتحكم بالمناطق ثلاث إعدادات محددة مسبقًا – اليسار واليمين والأمام (والكل) – لتتمكن من تلبية احتياجات الاستماع لديك على أفضل وجه وبسهولة وديناميكية لوحدك أو مع ركّاب سيارتك.

جهاز استقبال Bluetooth مضمّن لتلقي المكالمات وتشغيل الموسيقى

جهاز استقبال Bluetooth مضمّن لتلقي المكالمات وتشغيل الموسيقى

تسمح لك ميزة Bluetooth اللاسلكية باستخدام هاتفك المحمول بطريقة آمنة أثناء القيادة وبالتالي لن تحتاج إلى تفويت أي مكالمة مهمة. بفضل جهاز استقبال Bluetooth®‎ المضمّن، يمكنك أيضاً تشغيل ملفاتك الموسيقية بطريقة ملائمة من الهاتف إلى نظام الترفيه في السيارة.

فتحات USB Direct وبطاقة SDHC لتشغيل MP3/WMA

فتحات USB Direct وبطاقة SDHC لتشغيل MP3/WMA

بفضل إمكانية النقل الكاملة للملفات، يمكنك بسهولة الاستمتاع بالراحة والمتعة أثناء الوصول السهل إلى المزيد من الموسيقى الرقمية من خلال فتحات USB Direct وبطاقة SDHC المضمّنة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.