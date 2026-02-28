المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • الصورة الأولية
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

CarStudioنظام الصوت في السيارة

CE131/00

اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة

يسمح لك نظام CE131 من Philips بالاستمتاع بموسيقى متعددة المصادر من USB وSDHC ومشغلات MP3 المحمولة في السيارة بطريقة سلسة. يتميّز هذا الجهاز بلوحة أمامية قابلة للفك ومقاومة للسرقة لتمكين الأمان والحماية من الصدمات نتيجة المطبّات الخفيفة التي قد تصادفها أثناء التنقل.

عرض جميع المزايا

الشغف بالصوت

اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة

  • USB/SDHC

المنطقة الموسيقية لنقاط الوقع الموسيقي القابلة للضبط

المنطقة الموسيقية لنقاط الوقع الموسيقي القابلة للضبط

تسمح تقنية المنطقة الموسيقية المبتكرة من Philips للسائق والركّاب بالاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديهم مع المزيد من التأثير الحيزي المفعم بالحيوية، تمامًا كما أراد الفنان أن يُسمع. يستطيع المستخدمون بسهولة تحويل مناطق الاستماع للموسيقى من مكان السائق إلى الركّاب ومنهم إليه مجددًا للحصول على أفضل تركيز صوتي في السيارة. ويؤمن زر مخصّص للتحكم بالمناطق ثلاث إعدادات محددة مسبقًا – اليسار واليمين والأمام (والكل) – لتتمكن من تلبية احتياجات الاستماع لديك على أفضل وجه وبسهولة وديناميكية لوحدك أو مع ركّاب سيارتك.

4 مضخمات صوت مضمّنة × 500 واط لجودة صوت ممتازة

4 مضخمات صوت مضمّنة × 500 واط لجودة صوت ممتازة

MAX Sound للتعزيز الفوري للطاقة

MAX Sound للتعزيز الفوري للطاقة

تعزز تقنية MAX Sound الجهير والطنين بشكل فوري، مع مضاعفة أداء شدّة الصوت وتمنحك أفضل تجربة استماع مؤثرة على الإطلاق بمجرد لمسة زر. تقوم الدائرة الإلكترونية المعقدة بمعايرة إعدادات الصوت وشدّة الصوت الحالية، ما يحسّن الجهير والطنين وشدّة الصوت لتتخطى مستويات الحدّ الأقصى الأصلية من دون تشويش. فتكون النتيجة النهائية تضخمًا ملحوظًا لكل من نطاق الصوت ومستواه، وتعزيزًا ملحوظًا في الصوت لإضفاء المزيد من الروعة على أي موسيقى.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.