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CE131/00
اختبر البث الحي للموسيقى في السيارة
يسمح لك نظام CE131 من Philips بالاستمتاع بموسيقى متعددة المصادر من USB وSDHC ومشغلات MP3 المحمولة في السيارة بطريقة سلسة. يتميّز هذا الجهاز بلوحة أمامية قابلة للفك ومقاومة للسرقة لتمكين الأمان والحماية من الصدمات نتيجة المطبّات الخفيفة التي قد تصادفها أثناء التنقل.
USB/SDHC
تسمح تقنية المنطقة الموسيقية المبتكرة من Philips للسائق والركّاب بالاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديهم مع المزيد من التأثير الحيزي المفعم بالحيوية، تمامًا كما أراد الفنان أن يُسمع. يستطيع المستخدمون بسهولة تحويل مناطق الاستماع للموسيقى من مكان السائق إلى الركّاب ومنهم إليه مجددًا للحصول على أفضل تركيز صوتي في السيارة. ويؤمن زر مخصّص للتحكم بالمناطق ثلاث إعدادات محددة مسبقًا – اليسار واليمين والأمام (والكل) – لتتمكن من تلبية احتياجات الاستماع لديك على أفضل وجه وبسهولة وديناميكية لوحدك أو مع ركّاب سيارتك.
تعزز تقنية MAX Sound الجهير والطنين بشكل فوري، مع مضاعفة أداء شدّة الصوت وتمنحك أفضل تجربة استماع مؤثرة على الإطلاق بمجرد لمسة زر. تقوم الدائرة الإلكترونية المعقدة بمعايرة إعدادات الصوت وشدّة الصوت الحالية، ما يحسّن الجهير والطنين وشدّة الصوت لتتخطى مستويات الحدّ الأقصى الأصلية من دون تشويش. فتكون النتيجة النهائية تضخمًا ملحوظًا لكل من نطاق الصوت ومستواه، وتعزيزًا ملحوظًا في الصوت لإضفاء المزيد من الروعة على أي موسيقى.
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