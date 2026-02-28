المنطقة الموسيقية لنقاط الوقع الموسيقي القابلة للضبط

تسمح تقنية المنطقة الموسيقية المبتكرة من Philips للسائق والركّاب بالاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديهم مع المزيد من التأثير الحيزي المفعم بالحيوية، تمامًا كما أراد الفنان أن يُسمع. يستطيع المستخدمون بسهولة تحويل مناطق الاستماع للموسيقى من مكان السائق إلى الركّاب ومنهم إليه مجددًا للحصول على أفضل تركيز صوتي في السيارة. ويؤمن زر مخصّص للتحكم بالمناطق ثلاث إعدادات محددة مسبقًا – اليسار واليمين والأمام (والكل) – لتتمكن من تلبية احتياجات الاستماع لديك على أفضل وجه وبسهولة وديناميكية لوحدك أو مع ركّاب سيارتك.