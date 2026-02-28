بات من السهل الآن التقاط اللحظات الرائعة ومشاركتها

يتميز مسجل الفيديو CAM150 من ESee بمتانته ومقاومته للماء، لذا فهو رائع داخل المنزل وخارجه، بل تحت الماء أو على الثلج حتى. تساعد ميزة مقاومة الاهتزاز المتقدمة على تقديم أفضل مستوى من الحدة لمقاطع الفيديو، في حين يوفر التسجيل ثنائي التنسيقات كلاً من التنسيق عالي الدقة (HD) والتنسيق المتوافق مع البريد الإلكتروني لتسهيل المشاركة في أي وقت.