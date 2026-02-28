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مسجل فيديو عالي الدقة (HD)

CAM150RD/00

بات من السهل الآن التقاط اللحظات الرائعة ومشاركتها

يتميز مسجل الفيديو CAM150 من ESee بمتانته ومقاومته للماء، لذا فهو رائع داخل المنزل وخارجه، بل تحت الماء أو على الثلج حتى. تساعد ميزة مقاومة الاهتزاز المتقدمة على تقديم أفضل مستوى من الحدة لمقاطع الفيديو، في حين يوفر التسجيل ثنائي التنسيقات كلاً من التنسيق عالي الدقة (HD) والتنسيق المتوافق مع البريد الإلكتروني لتسهيل المشاركة في أي وقت.

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حتى في الماء أو الثلج

بات من السهل الآن التقاط اللحظات الرائعة ومشاركتها

صور عالية الجودة بدقة تصل إلى 8 ميغابكسل

صور عالية الجودة بدقة تصل إلى 8 ميغابكسل

التقط فيديو أوضح وأكثر ثباتًا مع ميزة مقاومة الاهتزاز المتقدمة

التقط فيديو أوضح وأكثر ثباتًا مع ميزة مقاومة الاهتزاز المتقدمة

تسمح لك ميزة مقاومة الاهتزاز المتطورة بالتقاط مقاطع فيديو رائعة تفخر بها دائمًا عند مشاركتها. نضمن لك الحصول على مقاطع فيديو ثابتة وغير مشوشة باستخدام أجهزة استشعار الجيروسكوب المزود بخوارزميات متطورة. تلتقط أجهزة الاستشعار قياسات للمسافة بين الأرض وعدسات الكاميرا، وتتخذ التعديلات المصححة الضرورية كلما اهتز مسجل الفيديو. كما تمنحك هذه التقنية المتقدمة صورًا خالية من الضباب في كل مرة، ما يسمح لك بالتقاط أفضل اللحظات في الحياة في مقاطع فيديو رائعة.

محرر فيديو فوري لتحرير مسجل الفيديو بسهولة

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.