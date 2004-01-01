مصطلحات البحث

AR
EN

BTM630/12

BTM630/12
  • -{discount-value}

    BTM630/12

    BTM630/12

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    BTM630/12

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    BTM630/12

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل قاعدة إرساء

      مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

      مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

      يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.