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تم إيقافه

BTM2280/12

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خيار قابلية التعليق على الحائط لمرونة تحديد موقعه

خيار قابلية التعليق على الحائط لمرونة تحديد موقعه

ومع هذا الجمع المثالي بين الرفع وتعدد الاستخدامات، تم تصميم نظام صوت Philips الخاص بك بذكاء ليتجانس مع المساحة التي تعيش فيها. تقوم قاعدة نظام الصوت بوظيفة الحامل ليتمكن النظام من التموضع بأمان وأناقة على أي رف أو كابينة. وعند التعليق على الحائط، ستتوفر لديك نفس درجة المرونة الخاصة بالحامل الحر.

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 بسهولة

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 بسهولة

بفضل إمكانية النقل الكاملة للملفات، يمكنك بسهولة الاستمتاع بالراحة والمتعة أثناء الوصول السهل إلى المزيد من الموسيقى الرقمية من خلال USB Direct (مباشر) مضمن.

منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

تتيح لك وصلة منفذ إدخال الصوت تشغيل محتوى الصوت مباشرةً من مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، يعتبر منفذ إدخال الصوت وسيلة ملائمة تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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