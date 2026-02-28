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BTM1360/12
يوفر نظام مكبر الصوت العاكس للجهير صوتاً جهيراً عميقاً من نظام صندوق مكبرات صوت صغيرة، ويختلف نظام صندوق مكبرات الصوت هذا عن نظام صندوق مكبرات الصوت التقليدي من ناحية إضافة أنبوب جهير تتم محاذاته صوتياً في اتجاه مضخم الصوت لتحسين تحويل الترددات المنخفضة للنظام. فتكون النتيجة جهير أكثر عمقاً وإحكاماً وأقل تشويشاً. ويعمل النظام عن طريق ترديد صدى كتلة الهواء في أنبوب الجهير لتهتز مثل مضخم الصوت التقليدي. وبجمع ذلك مع استجابة مضخم الصوت، يعمل النظام على توسيع التردد المنخفض الإجمالي للأصوات لإنشاء بعد جديد كلياً لجهير عميق.
يعتبر MP3 اختصاراً لـ "طبقة صوت MPEG 1 مقاس 7.6 سم (3 بوصات)". وتعد تقنية MP3 من تقنيات الضغط المبتكرة ويتم من خلالها تصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير، وقد أصبحت تقنية MP3 هي تنسيق ضغط الصوت القياسي المستخدم على شبكة ويب العالمية، للسماح بنقل ملفات الصوت من خلالها بسهولة وسرعة.
ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.
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