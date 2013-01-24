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Beardtrimmer series 5000

آلة تقصير اللحية

BT5515/13
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • طول متساوٍ من كل زاوية طول متساوٍ من كل زاوية طول متساوٍ من كل زاوية
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Beardtrimmer series 5000 آلة تقصير اللحية

    BT5515/13
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    طول متساوٍ من كل زاوية

    عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    Beardtrimmer series 5000 آلة تقصير اللحية

    طول متساوٍ من كل زاوية

    عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    طول متساوٍ من كل زاوية

    عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    Beardtrimmer series 5000 آلة تقصير اللحية

    طول متساوٍ من كل زاوية

    عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      طول متساوٍ من كل زاوية

      دقة أكبر بمرتين مع نظام Lift & Trim PRO

      • إعدادات طول بدقة تبلغ 0.2 مم
      • شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي
      • استخدام لاسلكي لمدة 90 دقيقة/شحن لساعة
      • نظام Lift & Trim PRO
      توجيه الشعيرات المسطحة نحو الشفرات لعملية تشذيب متساوية

      توجيه الشعيرات المسطحة نحو الشفرات لعملية تشذيب متساوية

      قم بتشذيب لحيتك الخفيفة بتمريرة واحدة مع نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه، فهو يرفع الشعيرات المسطحة ويوجّهها نحو الشفرات المعدنية الحادة، لعملية قص دقيقة.

      تتميّز الشفرات المعدنية بميزة الشحذ الذاتي بدقتها حتى من دون تزييتها

      تتميّز الشفرات المعدنية بميزة الشحذ الذاتي بدقتها حتى من دون تزييتها

      تم شحذ الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بشكل مزدوج، لقص حتى أكثر أنواع الشعر سماكة، وهي تحتك ببعضها بلطف لشحذ ذاتي، لذلك ما من حاجة إلى استبدالها أو تزييتها طوال فترة استخدام أداة تشذيب الشعر.

      40 إعداد طول قابلاً للتثبيت، من 0,4 إلى 20 مم

      40 إعداد طول قابلاً للتثبيت، من 0,4 إلى 20 مم

      اضبط المشطان باستخدام عجلة التكبير/التصغير على طول التشذيب المفضل واحصل على تسريحة اللحية التي تريدها. استخدم مشط اللحية القصيرة مع إعدادات الطول من 0,4 إلى 10 مم أو مشط اللحية الطويلة من 10 إلى 20 مم.

      درجات دقة قابلة للتخصيص لكل تسريحة لحية

      درجات دقة قابلة للتخصيص لكل تسريحة لحية

      إعدادات تتراوح ما بين 0,4 و2 مم مع درجة دقة تبلغ 0,2 مم لتسريحة لحية قصيرة ودقيقة؛ إعدادات تتراوح ما بين 2 و5 مم مع درجة دقة تبلغ 0,5 مم لمظهر اللحية المتساوية التي لم تتم حلاقتها لثلاثة أيام؛ إعدادات فوق 5 مم مع درجة دقة تبلغ 1 مم للحفاظ على مظهر اللحية الطويلة.

      أداة تشذيب دقيق قابلة للتثبيت لحواف وتفاصيل مثالية

      أداة تشذيب دقيق قابلة للتثبيت لحواف وتفاصيل مثالية

      قم بتشذيب شاربك أو حدّد التفاصيل والأطراف في المناطق التي يصعب الوصول إليها بواسطة أداة التشذيب الدقيق القابلة للتثبيت.

      استخدام لمدة 90 دقيقة بعد عملية شحن لساعة واحدة، أو التوصيل بمصدر الطاقة

      استخدام لمدة 90 دقيقة بعد عملية شحن لساعة واحدة، أو التوصيل بمصدر الطاقة

      توفر بطارية الليثيوم أيون المتقدمة استخدامًا لاسلكيًا قويًا لمدة 90 دقيقة بعد الشحن لساعة واحدة. يمكنك أيضًا استخدام أداة تشذيب الشعر الموصولة بمصدر الطاقة أو يمكنك استخدام وظيفة الشحن السريع، ما سيمكّنك من إجراء عملية تشذيب كاملة بعد 5 دقائق فقط من الشحن.

      مقاومة للمياه 100% لتنظيف سهل ودقيق

      مقاومة للمياه 100% لتنظيف سهل ودقيق

      ما عليك سوى تشطيف أداة تشذيب اللحية المقاومة للمياه تحت مياه الحنفية لتنظيفها جيدًا.

      رؤية حالة بطارية أداة التشذيب بسرعة

      رؤية حالة بطارية أداة التشذيب بسرعة

      يُعلمك مؤشر مستوى البطارية عندما تكون بطارية أداة التشذيب فارغة أو قيد الشحن أو ممتلئة.

      ضمان لمدة سنتَين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى التزييت

      ضمان لمدة سنتَين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى التزييت

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. فهي تأتي مع ضمان عالمي لمدة سنتَين وتتوافق مع الجهد الكهربائي العالمي، وهي ليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        مجموعة من إعدادات الطول
        0,4 إلى 20 مم
        الدقة (حجم التدرجات)
        من 0,2 مم
        عدد إعدادات الطول
        40

      • سهولة الاستعمال

        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        شاشة عرض
        مؤشر مستوى البطارية
        تشغيل
        للاستخدام السلكي واللاسلكي
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        90 دقيقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        لا حاجة إلى زيوت
        نعم

      • الملحقات

        المشط
        • مشط بنظام Lift & Trim
        • مشط للحية الطويلة
        أداة تشذيب دقيق مضمّنة
        نعم
        الحامل
        قاعدة للشحن
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغير فاخرة

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