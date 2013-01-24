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أفسح المجال للرقص
انقل أغانيك وموسيقاك معك حيثما تذهب بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يتّسع في جيبك. فمكبر الصوت الصغير هذا يسمح لك بتشغيل الموسيقى طوال ست ساعات ويقدّم لك صوتًا نقيًا، حتى لدى رفع مستوى الصوت إلى الحد الأقصى. ويبلغ المدى اللاسلكي 10 أمتار، ما يفسح لك المجال تمامًا للرقص في الغرفة بكاملها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أفسح المجال للرقص
انقل أغانيك وموسيقاك معك حيثما تذهب بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يتّسع في جيبك. فمكبر الصوت الصغير هذا يسمح لك بتشغيل الموسيقى طوال ست ساعات ويقدّم لك صوتًا نقيًا، حتى لدى رفع مستوى الصوت إلى الحد الأقصى. ويبلغ المدى اللاسلكي 10 أمتار، ما يفسح لك المجال تمامًا للرقص في الغرفة بكاملها. إكتشف كلّ المميزات
أفسح المجال للرقص
انقل أغانيك وموسيقاك معك حيثما تذهب بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يتّسع في جيبك. فمكبر الصوت الصغير هذا يسمح لك بتشغيل الموسيقى طوال ست ساعات ويقدّم لك صوتًا نقيًا، حتى لدى رفع مستوى الصوت إلى الحد الأقصى. ويبلغ المدى اللاسلكي 10 أمتار، ما يفسح لك المجال تمامًا للرقص في الغرفة بكاملها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أفسح المجال للرقص
انقل أغانيك وموسيقاك معك حيثما تذهب بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يتّسع في جيبك. فمكبر الصوت الصغير هذا يسمح لك بتشغيل الموسيقى طوال ست ساعات ويقدّم لك صوتًا نقيًا، حتى لدى رفع مستوى الصوت إلى الحد الأقصى. ويبلغ المدى اللاسلكي 10 أمتار، ما يفسح لك المجال تمامًا للرقص في الغرفة بكاملها. إكتشف كلّ المميزات
بفضل وزنه الذي يبلغ 90 غ فقط، بالكاد ستلاحظ بأنك تحمل مكبر الصوت الصغير هذا. فالمشغّل بنطاق كامل الذي يبلغ حجمه 1,5 بوصة يقدّم صوتًا نقيًا وواضحًا حتى عندما يكون مستوى الصوت عاليًا.
توفر لك البطارية وقت تشغيل يبلغ 5 ساعات بعد شحنها بالكامل. ويستغرق الشحن أقل من 3 ساعات، ويتم بسهولة من خلال كبل micro USB المضمّن.
إقرانه بجهاز Bluetooth بسيط جدًا، إذ يكفي أن تقوم بتشغيل مكبر الصوت حتى يصبح جاهزًا للإقران. يبلغ المدى اللاسلكي 10 م.
تتيح لك وظيفة منع الاقتطاع تشغيل الموسيقى بصوت أعلى مع المحافظة على مستوى جودة عالية، حتى عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا. وهي تقبل نطاقًا من إشارات الإدخال يتراوح بين 300 مللي فولت و1000 مللي فولت، كما تحمي مكبرات الصوت من الضرر المتأتي عن التشويش. تقوم هذه الوظيفة المضمّنة برصد الإشارات الموسيقية عندما تمرّ عبر مضخم الصوت والمحافظة على الذروات داخل نطاق المضخم، ما يؤدي إلى منع تشويه الصوت الناجم عن الاقتطاع من دون التأثير على جهارة الصوت. وتنخفض قدرة مكبر الصوت المحمول على إنتاج ذروات موسيقية مع انخفاض مستوى طاقة البطارية، غير أن ميزة منع الاقتطاع تقلّل من الذروات الناجمة عن مستوى البطارية المنخفض، للحفاظ على موسيقى خالية من التشويش.
يُعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.
كبل USB صغير مضمن
الملحقات
التوافق
إمكانية الاتصال
التصميم واللون الخارجي
الصوت
الطاقة
الأبعاد