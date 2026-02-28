المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • الصورة الأولية
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

سماعة محمولة لاسلكية

BT51W/00

أفسح المجال للرقص

انقل أغانيك وموسيقاك معك حيثما تذهب بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يتّسع في جيبك. فمكبر الصوت الصغير هذا يسمح لك بتشغيل الموسيقى طوال ست ساعات ويقدّم لك صوتًا نقيًا، حتى لدى رفع مستوى الصوت إلى الحد الأقصى. ويبلغ المدى اللاسلكي 10 أمتار، ما يفسح لك المجال تمامًا للرقص في الغرفة بكاملها.

عرض جميع المزايا

أفسح المجال للرقص

  • Bluetooth®‎

  • باللون الأبيض

خفيف فعلًا. يزن فقط 90 غ

صغير فعلًا. 6,1‏x‏6,1‏x‏7,6 سم

وقت تشغيل يبلغ 5 ساعات

توفر لك البطارية وقت تشغيل يبلغ 5 ساعات بعد شحنها بالكامل. ويستغرق الشحن أقل من 3 ساعات، ويتم بسهولة من خلال كبل micro USB المضمّن.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.