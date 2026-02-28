أفسح المجال للرقص

انقل أغانيك وموسيقاك معك حيثما تذهب بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يتّسع في جيبك. فمكبر الصوت الصغير هذا يسمح لك بتشغيل الموسيقى طوال ست ساعات ويقدّم لك صوتًا نقيًا، حتى لدى رفع مستوى الصوت إلى الحد الأقصى. ويبلغ المدى اللاسلكي 10 أمتار، ما يفسح لك المجال تمامًا للرقص في الغرفة بكاملها.