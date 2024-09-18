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  • سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ
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    Lumea IPL 9000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL مع SenseIQ

    BRI955/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ

    استمتعي بجلسة علاج مخصصة خالية من المتاعب مع الإصدار اللاسلكي من أسرع جهاز Lumea IPL. تقنية SenseiQ مع الملحقات الذكية والتوجيه في تطبيق Lumea IPL لمنحك بشرة ناعمة تدوم طويلاً.

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    Lumea IPL 9000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL مع SenseIQ

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    سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ

    استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 12 شهرًا*

    • مستشعر SmartSkin
    • 3 ملحقات ذكية: للجسم والوجه والمناطق الدقيقة
    • تطبيق Lumea IPL
    • استخدام سلكي ولاسلكي
    علاج لمرتَين في الشهر فقط لنتائج سريعة

    علاج لمرتَين في الشهر فقط لنتائج سريعة

    كل أسبوعين للبدء - يشكل ذلك نصف عدد العلاجات مقارنةً بالعلامات التجارية الأخرى. تليها علاجات المتابعة مرة واحدة في الشهر. وانتهينا. يستغرق علاج كلا الساقين 8.5 دقائق.

    لطيفة ومريحة مع تقنية SenseIQ

    لطيفة ومريحة مع تقنية SenseIQ

    يتميز جهاز Lumea 9000 Series بخمسة إعدادات إضاءة قابلة للتعديل بسهولة. يقرأ مستشعر SmartSkin لون بشرتك ويساعدك في العثور على الإعداد الأكثر راحة لك. ملحقات ذكية تتكيف مع العلاج لكل منطقة من الجسم.

    For convenience with corded and cordless options

    For convenience with corded and cordless options

    جهاز Lumea من Philips مصمم ليكون مريحًا وسهل الاستخدام. استخدم الجهاز بالسلك للعلاج السريع على مناطق الجسم الأكبر مثل الساقين أو استخدم وضع البطارية اللاسلكي لعلاج مناطق الجسم التي يصعب الوصول إليها بدقة.

    حل كامل للوجه والجسم مع 3 ملحقات ذكية

    حل كامل للوجه والجسم مع 3 ملحقات ذكية

    تتناسب الملحقات المصممة خصيصًا بشكل مثالي مع منحنيات جسمك وتشغل البرامج الأكثر فعالية لكل منطقة من الجسم عند توصيلها. الوجه: تصميم مسطح ونافذة صغيرة مع مرشح للأشعة فوق البنفسجية. الجسم: تصميم منحني إلى الداخل مع نافذة كبيرة. المناطق الدقيقة: تصميم منحني للخارج للمناطق التي يصعب الوصول إليها.

    تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

    تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

    طورت شركة Philips الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية جهاز Lumea بتقنية IPL بالتشاور مع أطباء الأمراض الجلدية، من أجل ضمان استخدام سهل وفعال في أمان منزلك. ويوفّر لك جهاز Lumea بتقنية IPL المستمد من التكنولوجيا المستخدمة في الصالونات الاحترافية علاجًا لطيفًا، حتى في المناطق الحساسة.

    حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

    حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

    يساعدك تطبيق التوجيه المجاني الذي نقدّمه بوضع جدول لجلسات العلاج والالتزام به، ثم يوجّهك في كل جلسة خطوة بخطوة. تم تنزيله من قِبل أكثر من 2,1 مليون مستخدم.

    مناسب لمعظم ألوان البشرة والشعر

    مناسب لمعظم ألوان البشرة والشعر

    تحتاج IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي، فهي فعالة على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى البشرة التي يتراوح لونها من الفاتح إلى البني الداكن (I-V).

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية. الملحقات

      ملحق لعلاج الجسم
      • الشكل: متقوّس إلى الخارج
      • حجم النافذة: 4,1 سم2
      • علاج مخصص للجسم: الساقان والذراعان والمعدة
      ملحق لعلاج الوجه
      • الشكل: مسطّح
      • حجم النافذة: 2 سم2، فلتر إضافي
      • علاج مخصص للوجه: الشفة العلوية والذقن وخط الفك
      ملحق الدقة
      • الشكل: متقوّس إلى الداخل
      • حجم النافذة: 3 سم2
      • علاج مخصص لمنطقة البيكيني والإبطَين

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      مع إمكانية التعديل وفقًا لنوع البشرة
      نظام أمان مضمّن
      يمنع الوميض غير المقصود
      مستشعر لون البشرة
      لاكتشاف لون البشرة
      مستشعر SmartSkin
      الإعداد الصحيح عند الطلب

    • وضع الاستخدام

      وضع التمرير والوميض
      للاستخدام السريع
      وضع الضغط والوميض
      لعلاج المناطق الصغيرة
      استخدام سلكي / لاسلكي
      استخدام سلكي ولاسلكي

    • المواصفات الفنية

      نوع البطارية
      بطارية قابلة لإعادة الشحن
      فولتية
      100 إلى 240  فولت
      مصباح عالي الأداء
      تصميم يدوم طويلاً، 450000 ومضة، ما يعادل 39 سنة من عمر المصباح**

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عالمي لمدة سنتَين وسنة إضافية عند تسجيل المنتج في غضون 90 يومًا

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة صغير فاخرة
      المحوّل
      19,5 فولت / 4000 مللي أمبير

    • وقت الاستخدام

      الإبطَين
      2,5 دقائق
      خط البيكيني
      دقيقتان
      مناطق الوجه
      1,5 دقائق
      المنطقة السفلية من الساقَين
      8,5 دقائق

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • جهاز Series 9000 لإزالة الشعر بتقنية IPL
    • ملحق ذكي للجسم
    • ملحق ذكي للوجه
    • ملحق ذكي للمناطق الدقيقة
    • تطبيق Lumea IPL
    • حقيبة صغيرة فاخرة

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    الآراء

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    • متوسط انخفاض نمو الشعر بعد 12 جلسة علاج: 86% على الجزء السفلي من الساقَين، 70% على منطقة البيكيني، 67% على منطقة الإبطَين
    • * عند اتباع جدول جلسات العلاج. محتسبة للاستخدام على الجزء السفلي من الساقَين ومنطقة البيكيني وتحت الإبطَين والوجه. لا يتجاوز عمر المصباح ضمان Philips العالمي لمدة سنتَين.
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