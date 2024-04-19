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تم إيقافه
BG3015/13
حلاقة سلسلة لشعر الجسم
تم تصميم Series 3000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب اللطيفة على البشرة من خلال الضغط على الأمشاط بطول 3 أو 5 أو 7 مم.
آلة حلاقة لطيفة على البشرة
3 أمشاط قابلة للتثبيت، 3 و5 و7 مم
استخدام لاسلكي لـ 50 دقيقة/شحن لساعة
بات الآن بإمكانك تشذيب الشعر وحلاقته من كل مكان في جسدك بكل ثقة باستخدام أداة واحدة فقط. استخدم أداة التشذيب لكامل الجسم المخصصة للرجال من Philips لقص الشعر بثلاثة مستويات طول مختلفة للحصول على نتائج نظيفة ومتساوية في مناطق الظهر والكتفين والصدر والمعدة وتحت الإبطين والذراعين والفخذين والساقين.
تم تصميم آلة العناية بالجسم للرجال لالتقاط الشعر القصير والطوبل والكثيف في تمريرة واحدة فقط. يتميّز رأس آلة الحلاقة برؤوس مستديرة حائزة على براءة اختراع ورقاقة مضادة للحساسية لحماية بشرتك من الجروح والشقوق.
يأتي نظام الحلاقة مع 3 أمشاط قابلة للتركيب لتوفير التشذيب بدقة 3 مم و5 مم و7 مم، أو يمكنك استخدامه بدون أي مشط لنتيجة أكثر دقة. ويوصى بالتشذيب مسبقًا للشعر الأكثر كثافة.
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2.8
من 5
11
الآراء
Nqu.98
19/04/2024
Saudi Arabia
مميزات رائعة
بعد استخدام شهرين منتج يتسحق الشراء وسعر جيد وسهولة الشراء
الحسنات
يستخدم تحت الماء- حلاقة دقيقة -تنظيف سهل
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Bodygroom series 3000 BG3010/13 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء
تاريخ الاستخدام 2023-03-19
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Bodygroom series 3000 BG3010/13 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء
تاريخ الاستخدام 2023-03-19
Faz1
29/04/2020
Saudi Arabia
جميل وخفيف رائع في الاستخدام
المنتج جميل ورائع في ابتكاره وسعره مناسب نوعاً ما لكن فترة عمل المنتج قصيرة وهذا ما يعيبها
الحسنات
رائع
سلبيات
ممكن فترة عمل المكينة قليل
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Bodygroom series 3000 BG3010/13 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء
تاريخ الاستخدام 2020-03-29
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Bodygroom series 3000 BG3010/13 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء
تاريخ الاستخدام 2020-03-29
19/04/2025
Saudi Arabia
لايجرح
حقيقة مكينة ممتازة لتنعيم ولكن لم أجد اي مقطع توضيحي لطريقة استخدامها او تنظيفها بشكل صحيح لأنها تقنية جديدة وذات رأسين العيب الوحيد هو كيبل الشاحن مختلف ولا تستطيع ايجاده بسهولة في المتاجر في حالة فقدانه او تلفه(اتوقع سياسة من الشركة لرجوع إليهم)
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Bodygroom Series 3000 BG3027/03 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء
تاريخ الاستخدام 2025-03-18
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Bodygroom Series 3000 BG3027/03 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء
تاريخ الاستخدام 2025-03-18
استطلاع إلكتروني شمل 16003 من الرجال الذين يستخدمون آلات حلاقة الشعر الكهربائية، أُجري في عام 2024.