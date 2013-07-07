Philips In.Sight wireless HD baby monitor B120E Watch from anywhere Hear & speak Night vision For smartphone, tablet
B120E/10
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Philips In.Sight wireless HD baby monitor B120E Watch from anywhere Hear & speak Night vision For smartphone, tablet
B120E/10
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips In.Sight wireless HD baby monitor B120E Watch from anywhere Hear & speak Night vision For smartphone, tablet
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips In.Sight wireless HD baby monitor B120E Watch from anywhere Hear & speak Night vision For smartphone, tablet