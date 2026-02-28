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تم إيقافه

AZ5740/98

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تشغيل أقراص DVD‎ و(S)VCD وMP3-CD وCD(RW) وPicture CD

تشغيل أقراص DVD‎ و(S)VCD وMP3-CD وCD(RW) وPicture CD

يتوافق مشغل Philips مع معظم أقراص DVD وCD المتوفرة في الأسواق. يمكن استخدام المشغل لتشغيل كل من DVD‎ و(S)VCD وMP3-CD وCD(RW) وPicture CD. يعد SVCD اختصارًا لـ "Super VideoCD". وتعتبر جودة SVCD أفضل بكثير من VCD، خاصة لأنها تنتج صورًا أكثر حدة عن VCD بسبب تمتعها بدقة أعلى. أما CD(RW) فيعتبر اختصارًا لبرنامج تشغيل CD الذي يمكن أن يتوافق مع تنسيق CD الشائع القابل لإعادة الكتابة.

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.

موالف FM للاستمتاع بالراديو

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المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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