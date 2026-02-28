تشغيل أقراص DVD‎ و(S)VCD وMP3-CD وCD(RW) وPicture CD

يتوافق مشغل Philips مع معظم أقراص DVD وCD المتوفرة في الأسواق. يمكن استخدام المشغل لتشغيل كل من DVD‎ و(S)VCD وMP3-CD وCD(RW) وPicture CD. يعد SVCD اختصارًا لـ "Super VideoCD". وتعتبر جودة SVCD أفضل بكثير من VCD، خاصة لأنها تنتج صورًا أكثر حدة عن VCD بسبب تمتعها بدقة أعلى. أما CD(RW) فيعتبر اختصارًا لبرنامج تشغيل CD الذي يمكن أن يتوافق مع تنسيق CD الشائع القابل لإعادة الكتابة.