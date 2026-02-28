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تم إيقافه

جهاز صوت CD

AZ318B/98

الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

هل تريد الاستمتاع بالمجموعات الموسيقية الموجودة على مشغّل الموسيقى المحمول بدون استخدام سماعة رأس؟ قم بتوصيل مقبس USB Direct بجهاز الصوت المزوّد بقرص CD من Philips واستمتع بالموسيقى الرقمية المفضّلة لديك عبر مكبرات الصوت القوية، في أي وقت ومن أي مكان.

عرض جميع المزايا

الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

  • تصميم صغير

  • USB

توليف FM الرقمي

توليف FM الرقمي

مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

إعادة تشغيل القرص المضغوط/التشغيل العشوائي/البرمجة للاستمتاع بالموسيقى على طريقتك الخاصة

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.