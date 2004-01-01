هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تساعد وظيفة "التشغيل العشوائي/الإعادة" على التخلص من ملل الاستماع إلى الموسيقى المشغلة بنفس الترتيب في كل وقت، فبعد أن تقوم بتحميل أغانيك المفضلة على المشغل، كل ما عليك تنفيذه هو تحديد أحد الوضعين "تشغيل عشوائي" أو "إعادة" ليتم تشغيل نغماتك حسب ترتيب أوضاع مختلف. تمتع بتجربة موسيقى مختلفة وفريدة في كل مرة تستخدم فيها المشغل الخاص بك.
يعتبر MP3 اختصاراً لـ "طبقة صوت MPEG 1 مقاس 7.6 سم (3 بوصات)". وتعد تقنية MP3 من تقنيات الضغط المبتكرة ويتم من خلالها تصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير، وقد أصبحت تقنية MP3 هي تنسيق ضغط الصوت القياسي المستخدم على شبكة ويب العالمية، للسماح بنقل ملفات الصوت من خلالها بسهولة وسرعة.
موالف استيريو FM/MW (AM)
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
يسمح لك توصيل منفذ إدخال MP3 بالتشغيل المباشر لمحتوى MP3 من خلال نظام الصوت الخاص بك. ما عليك سوى توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت من خلال وصلة منفذ الإدخال المضمنة، وستتمكن من الاستمتاع بجودة صوت متميزة أثناء تشغيل موسيقاك المفضلة بواسطة مشغل MP3 المحمول الخاص بك.
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.