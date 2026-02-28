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AZ250/12
متعة كبيرة
استمتع بموسيقاك المفضلة مع جهاز صوت Philips AZ250/12 CD هذا. قم بإدخال قرص مضغوط أو بتوصيل مشغّل محمول عبر وصلة MP3 Link. يأتي هذا الجهاز مزودًا بحقيبة حمل قماشية ناعمة. استمتع أيضًا بالاستماع الآمن مع أقصى درجات الصوت.
قد يتسبب التعرض المطول للصوت عند مستويات مرتفعة إلى إصابة الأذن بضرر غير قابل للعلاج. وللمساعدة على ضمان سماعك أنت ومن تهتم بهم بمستويات صوت آمنة، يأتي جهاز صوت CD من Philips الخاص بك بإعداد مسبق للحد الأقصى لمستوى الصوت الذي يمكن تشغيل الموسيقى عنده. وحتى إذا كان طفلك يمتلك سماعات رأس ولا يمكنك سماع ما يستمع إليه، يمكنك التأكد من أن مستويات الصوت لن تكون بالغة الارتفاع.تصنع Philips منتجاتها وهي تضعك في الاعتبار حتى يرتاح بالك.
تشتهر Philips بتصنيع منتجات تتوافق مع الكثير من أنواع الأقراص المتوفرة في السوق. ويسمح لك نظام الصوت هذا بالاستمتاع بالموسيقى من CD وCD-R وCD-RW. المقصود بـ CD-RW (متوافق مع أقراص CD المضغوطة القابلة لإعادة الكتابة) هو أن نظام الصوت الخاص بك يستطيع تشغيل كل من الأقراص المضغوطة القابلة لإعادة التسجيل (CD-R) والأقراص المضغوطة القابلة لإعادة الكتابة (CD-RW). أما أقراص CD-R، فيمكن إعادة التسجيل عليها لمرة واحدة فقط ويمكن تشغيلها على أي مشغل CD صوتي، بينما يمكن إعادة التسجيل والكتابة على أقراص CD-RW مرات متعددة ولكن لا يمكن تشغيلها إلا على مشغلات CD صوتية متوافقة.
تم تصميم جهاز صوت CD من Philips ليتم وضعه بشكل رأسي أو أفقي، كما تم تصميمه هندسيًا ليكون أداؤه ممتازًا في كلا الوضعين. ولضمان عدم فتح باب CD بشكل مفاجئ عندما يكون المشغل في الوضع الرأسي، تم تصنيع الباب بحيث يتم فتحه فقط عند الضغط على زر. كما يتوفر أيضًا قفل لباب CD، لتأمين الباب ضد الضغط غير المقصود على الزر. يوجد هذا القفل المنزلق أعلى جهاز الصوت بعيدًا عن متناول الأطفال وهو مخفي عند وجود المشغل في الحقيبة الخاصة به. في Philips، كل تفصيل صغير يهمّنا.
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