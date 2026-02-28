ضمان لمدة عامين
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AZ127/10
الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان
يستمتع الناس بالأمور البسيطة في الحياة ويجدون السرور في الراحة. يتيح لك جهاز AZ127 المحمول والأنيق الانغماس في متعة الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك بفضل وظائفه السهلة الاستخدام.
قرص مضغوط
كاسيت
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تسمح لك ميزة تشغيل القرص المضغوط القابل للبرمجة بالاستمتاع بالمسارات التي تفضلها بالتسلسل الذي تريده.
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
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